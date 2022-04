Tras medio año al margen de los medios de comunicación, Olga Moreno ha roto su silencio. Lo ha hecho en exclusiva y protagonizado una entrevista en la que no ha tenido reparo alguno en mostrar el dolor que le ha ocasionado su distanciamiento con Antonio David Flores.

La relación existente a día de hoy entre la ganadora de Supervivientes y el exguardia civil es toda una incógnita. Pese a que ambos se dejan ver públicamente juntos, fue el excolaborador quien expresó públicamente su deseo de querer romper su matrimonio, entablando así una relación sentimental con Marta Riesco. Algo de lo que Olga ahora ha tenido oportunidad de opinar: “Antonio David me dice que se quiere separar en septiembre. Yo salí de Supervivientes en julio. Cuando mi marido pronuncia la palabra separación me rompo por completo. En mi mente nunca había cabido esa posibilidad”, expresaba, visiblemente apenada por todo lo sucedido en los últimos meses. Y es que, a su salida del reality de Telecinco, Moreno empezó a notar que no todo marchaba con normalidad, algo que relacionó con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco: “Yo salgo a finales de julio y el de agosto es un mes muy duro porque mi marido es una persona ausente, un hombre hecho polvo que está destrozado psicológicamente y no quiere salir de casa. (…) Ahí ya empiezo a notar que las cosas no están bien, pero yo todo se lo atribuyo al estado emocional en el que se encuentra mi marido tras el documental”, apuntaba la sevillana para Semana.

La sorpresa más dolorosa

Pese a que han sido muchos los comentarios que dejaban entrever que Olga era conocedora de la relación de Antonio David con Marta Riesco, lo cierto es que ella ha confesado “no olerse nada de nada”: “Yo el día que salen las fotos de él saliendo de casa de Marta es cuando me entero de todo. Pero hasta entonces te aseguro que yo no sabía absolutamente nada. (…) Ese día se me cae el mundo encima. Yo seguí luchando por mi matrimonio hasta que vi aquellas fotos, hasta entonces yo no sabía nada de una tercera persona”, confirmaba, aclarando así que esta nueva relación cayó en su vida como un jarro de agua fría. De hecho, intentó ponerse en contacto con la periodista para que le aclarara lo sucedido: “Ese día le pedí que llamara a Marta. Hablé con ella dos segundos. Necesitaba saber si todo era verdad”, afirmaba, ya que también se enteró del tiempo exacto que su marido llevaba conociendo a la colaboradora de Ya son las ocho.

Un perdón con condiciones

Aunque el dolor que le causó a Olga la actitud de Antonio David es grande, ella ha intentado hacer de tripas corazón por un motivo: “Para mí, lo primero son los niños y por ellos, aunque sienta un dolor inmenso, hago de tripas corazón. Voy a hacer lo que sea”, decía contundente, echando en todo momento la culpa a Flores del fin del matrimonio. No obstante, también ha confesado que el exguardia civil le pidió perdón, admitiendo que estaba enamorado de Marta: “No me merezco lo que ha hecho y creo que me he portado muy bien como para esto”, zanjaba, teniendo la misma imagen de él como “padre y buena persona”, pero sin seguir ya enamorada: “Se me cayó una venda porque yo he estado muy enamorada”.