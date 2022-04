Como ocurre cada miércoles, la actualidad más candente del país a nivel social ha llegado a los kioscos. En esta ocasión, ha llamado especialmente la atención la portada de Semana, revista en la que Olga Moreno ha protagonizado una esperadísima entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su relación con Antonio David. Por otro lado, la Princesa Leonor se ha convertido en el centro de atención de ¡Hola! y Lecturas, dada su creciente actividad pública. Y por último, Kiko Hernández ha hablado para Diez Minutos para dar un análisis sobre la nueva edición de Supervivientes.

Seis meses después de que Antonio David Flores hiciera público su deseo de romper su matrimonio, Olga Moreno ha acabado con su silencio. Lo ha hecho en Semana, medio para el que la ganadora de Supervivientes ha concedido una entrevista en la que ha expresado su dolor sin reparo alguno. La ex del exguardia civil ha pronunciado frases como “No me merezco lo que ha pasado”, unas palabras que destapan completamente su dolor tras haberse distanciado del ahora novio de Marta Riesco: “Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación”. Y es que, aunque Olga se deshace en halagos al hablar sobre el ex de Rocío Carrasco en el ámbito paternal, lo cierto es que está bastante decepcionada con sus actitudes como marido.

Por su parte, ¡Hola! ha querido hacerse eco del importante papel en la actualidad que están cobrando algunos miembros de la realeza, entre los que están la Princesa Leonor y sus primas Irene y Victoria Federica. La heredera al trono reapareció públicamente el pasado miércoles 20 de abril, cita en la que lució sonrisa y una nueva imagen demostrando que está haciéndose mayor. Victoria Federica también ha acaparado la primera plana al continuar con su rol como influencer mientras los rumores de crisis en su relación con Jorge Bárcenas no dejan de crecer. Y por último, Irene Urdangarin aprovechaba la Semana Santa para disfrutar de la compañía de sus padres dentro de nuestras fronteras.

De la mano de Pilar Eyre, Lecturas ha dado una información que apunta a que la Princesa de Asturias podría estar viviendo su primer amor: “Sabemos que el amigo de Leonor es alto, moreno, va a una clase superior y en el colegio son inseparables”, explicaba la periodista para el medio citado, señalando además que los Reyes ya son conocedores de esta historia y saben quién es el afortunado.

Para poner el broche de oro al miércoles, Kiko Hernández se ha sincerado para Diez Minutos a la hora de sacar a la luz algunas de las estrategias de los concursantes de Supervivientes. Teniendo en cuenta que el colaborador es un gran amigo de Kiko Matamoros, este último le hizo partícipe de los planes que tenía durante su estancia en los Cayos Cochinos: “¡Va a ir a saco a por Nacho Palau! Me lo dijo. Pero no porque le considere un rival, es porque no le cae bien, no le soporta. No le gustan las formas con las que ha hecho público Palau lo suyo con Miguel”, aseguraba.