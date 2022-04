Marta Riesco reacciona al acercamiento entre Antonio David Flores y Olga Moreno tras retomar su relación

Marta Riesco ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Fue el pasado 24 de abril cuando Antonio David Flores celebró su 46 años. Una fecha de lo más especial a la que rodeaban ciertas incógnitas, entre las que estaba la persona con la que lo festejaría: ¿Olga Moreno o Marta Riesco? Teniendo en cuenta la escasa relación de la periodista con el que fuera su novio a raíz de su ruptura, todo apuntaba a que ni el cumpleaños sería la excusa perfecta para acercar posturas. No obstante, ambos han demostrado haberse antepuesto a las circunstancias, protagonizando un post en Instagram que no ha pasado desapercibido en el universo 2.0.

En la publicación en cuestión, la comunicadora aparece visiblemente feliz junto al exguardia civil, demostrando que ya han enterrado el hacha de guerra y que todo continúa yendo viento en popa entre ellos: “Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo… INDESTRUCTIBLE @antoniodavidflores”, escribía Riesco. Unas palabras por las que durante este mediodía en El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat se ha interesado: “Intenso, pero muy contenta y muy feliz”, comenzaba explicando Marta, haciendo referencia al fin de semana romántico que ha vivido junto a Antonio David. Con respecto a la posterior celebración de su novio con su ex, la colaboradora ha intentado quitar hierro al asunto: “Me pone extremadamente contenta verles, se llevan bien y ha quedado patente. Nos llevamos todos muy bien.”, zanjaba.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, ya que, tanto el presentador como el resto de colaboradores presentes en el plató, han querido saber más sobre lo que ya se ha convertido en el triángulo amoroso más popular de Telecinco: “Hemos cometido fallos los dos. Yo quería llevar una vida normal. Han pasado siete meses y creo que era un tiempo prudencial para hacer vida normal sin hacer daño a nadie. Soy una chica que le apetece viajar y hacer cosas, estoy enamorada y feliz pero quiero hacer una vida normal. Yo también hice cosas mal como exponer las cosas sobre la mesa, teníamos cosas que exponer por las dos partes y fue un acuerdo de los dos”, detallaba Marta a sus compañeros de programa.

Durante el cumpleaños, Antonio David y Marta tuvieron tiempo de poner sus deseos en común: “Ser felices, tener una vida en común y un futuro… No sé por qué a la gente le extraña que quiera tener hijos y casarme.”, apuntaba, aclarando que “cree” que Flores tampoco descarta la idea de hacer ciertas cosas con ella con el paso del tiempo. Y es que, no parece estar preocupada por que su novio tenga ciertos compromisos con Olga Moreno: “No me crea inseguridad, me creaba malestar que yo dijera cosas y que él no lo hiciera, pero ahora mismo que está todo bien, no me crea ninguna inseguridad”, zanjaba.