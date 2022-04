Cuando parecía que Marta Riesco y Antonio David habían dado puerta a su relación tomando caminos diferentes, unas imágenes emitidas por Viva la vida dejaba entrever la posible reconciliación y, horas más tarde, era la propia periodista quien confirmaba los rumores en su cuenta de Instagram. La pareja, en vísperas del cumpleaños del exguardia civil, parece haber dado una segunda oportunidad al amor. Una decisión que habría traído consecuencias en el seno familiar.

Parece que en mitad de toda esta situación, Olga Moreno ha tomado una drástica decisión en cuanto a su futuro laboral. Todo apuntaba a que la exmujer de Antonio David estaría hoy en el arranque de los debates de Supervivientes conducidos por Ion Aramendi. No obstante, su amiga y colaboradora del programa, Raquel Bollo, ha comunicado que la empresaria ha aplazado su regreso a la pequeña pantalla para otra ocasión, al considerar que no es el momento idóneo de volver. «Olga no va a estar en el debate de mañana de Supervivientes ni tampoco estará en el cumpleaños de Antonio David. Entendería que el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos, pero no entendería que no celebre con su pareja actual por hacerlo con unos amigos», ha explicado la televisiva.

Esta decisión de última hora se produce justo cuando la cantante de No tengas miedo y el exguardia civil confirmar haber vuelto con unas imágenes en las redes sociales donde muestran estar más enamorados que nunca. Unas instantáneas que parecen no haber pillado por sorpresa a la empresaria, tal y como afirma su amiga en el espacio televisivo. “Ella no quería saber nada, intentaba estar cada día mejor, su prioridad era la estabilidad de los niños. Ella ha visto en él unos cambios que no le extraña la reconciliación”, ha explicado Bollo. Aunque la colaboradora no ha dado más detalles, sí ha comunicado que su amiga Olga no piensa encerrarse en casa, desvelando así sus próximos planes. “Olga Moreno irá a la feria (de Abril) seguro. Siempre ha bajado sin David. Tiene muchas hermanas y su grupo de amigas”, ha zanjado la conversación.

Una sorprendente reconciliación

Ajenos a todos los rumores, Marta y Antonio David han hecho pública su reconciliación. Después de que el programa líder de los fines de semana mostrara unas imágenes donde la pareja parece estar unida y feliz, era la propia periodista quien confirmaba el acercamiento con una foto de los dos celebrando la nueva vuelta al sol del exguardia civil. «Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE”, escribía Marta de forma cariñosa hacia su pareja. Aunque fue ella misma quien puso punto y final a esta historia de amor en directo, días después volvía a sentarse en el plató de Mediaset para darle un ultimátum al hombre de su vida. “Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fiera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de las personas, que ha dicho que no lo está”, decía muy segura la periodista, dejando constancia de la lista de condiciones que imponía para retomar su romance.