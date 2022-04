Tras varios altibajos y una ruptura en directo, parece que Marta Riesco y Antonio David le han dado una segunda oportunidad a su amor. La colaboradora de El programa de Ana Rosa ponía fin a su relación pocas horas antes de su cumpleaños, al sentir que ella era la única que “tiraba del carro”. Días después, se sentaba de nuevo en el plató de Telecinco para darle un ultimátum al exguardia civil y ahora, Viva la vida ha confirmado a través de unas imágenes que la pareja ha retomado su historia de amor.

Según el programa líder de las tardes de los fines de semana, Marta y Antonio David habrían pasado la noche del viernes cenando en un conocido restaurante de Madrid, aclarando, casi con toda seguridad, los problemas que han tenido en las últimas semanas y que les han llevado a vivir en primera persona su primera crisis de pareja. Después de cenar, se trasladaban hasta la casa que comparten y pasaban la noche juntos. A la mañana siguiente, sobre las 11 horas, abandonaban el domicilio juntos en el coche de la periodista, donde las imágenes han captado cómo compartían gestos de complicidad y cariño, llevando su relación a la más absoluta normalidad.

Ya a medio día, la colaboradora y el ex de Rocío Carrasco, paseaban juntos por las calles del madrileño barrio de Chamberí. Tal y como ha confirmado la cantante de No tengas miedo, ambos han disfrutado de un relajante masaje en pareja, un posible regalo que la periodista le habría hecho en vísperas del cumpleaños de Antonio David Flores. Según el programa conducido por Emma García, los protagonistas habrían superado sus diferencias y le habrían dado otra oportunidad al amor. Aunque ellos no han querido confirmar la evidencia a los micrófonos, la felicidad que han irradiado deja muy claras las cosas. “Estoy súper contenta y súper feliz”, ha confesado la reportera de El programa de Ana Rosa.

Esta presunta reconciliación llega justo después de que Marta Riesco le diera un ultimátum al hombre que le ha robado el corazón. La reportera, tras alejarse unos días del foco mediático para desconectar y sanar las heridas de su corazón, se sentaba en la mesa de colaboradores del programa conducido por Sonsoles Ónega y puntualizaba una lista de condiciones que se tendrían que cumplir para que ella pudiera retomar su romance con el excolaborador de Sálvame. “Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fiera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de las personas, que ha dicho que no lo está”, decía muy segura. Y a juzgar por las imágenes, parece que el exguardia civil ha dejado a un lado su orgullo y, aceptando la petición desesperada de su novia, ha decidido volver a compartir su corazón con ella.

Sin embargo, las primeras dudas no han tardado en surgir en el plató de Mediaset. Los colaboradores del programa, tras ver inauditos las imágenes, han señalado lo sospechoso de la situación. “No me gusta que me tomen el pelo, hace unos días ni siquiera se llamaban y ahora pasean felices por la calle”, ha sentenciado Diego Arrabal, sembrando la duda entre sus compañeros, que no descartan la idea de que todo forma parte de un plan establecido por la pareja para mantenerse en el centro del foco mediático.