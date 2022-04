Celebración a la vista y no como esperábamos. Marta Riesco, que el pasado martes 5 de abril soplaba las velas por sus 35 cumpleaños, ha escogido el viernes noche para festejar por todo lo alto la vida. La redacción de LOOK ha podido hablar con la protagonista, quien ha desvelado algunos detalles de su día especial, incluida la posible ausencia de su actual pareja, Antonio David.

Unos 20 invitados son los que asistirán a tan esperada celebración, entre los que se podrán ver rostros muy conocidos de la televisión, como sus compañeros de Ya son las 8. Sin embargo, el gran ausente de la velada será su novio, el exguardia civil, tal y como ella misma, con bastante tristeza, ha comunicado a este digital. “Antonio David no sé si va a poder al final asistir”, ha afirmado. Sin embargo, ningún detalle más ha transcendido. Y es que, parece que los motivos de no asistir al cumpleaños de su amada se escapan de las manos de Marta: “Pues no lo sé, tenéis que preguntarle. No lo sé”. Aunque la relación parecía ir viento en popa, un nuevo varapalo ha truncado su amor.

Parece que la televisiva está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Tanto es así que, la que sería su hijastra, Rocío Flores, ha aprobado públicamente la relación con su padre, una noticia que Marta se ha tomado como su gran regalo de cumpleaños. “Yo muy contenta. Ya dije que todo lo que sea llevarme bien con la gente, es lo mejor del mundo. Así que, imagínate que sorpresa más buena”, ha comunicado a LOOK. La hija de Rocío Carrasco ha expresado que cada uno es libre de hacer lo que quiera y rehacer su vida junto a la persona que desee, algo con lo que Marta Riesco está completamente de acuerdo. “Al final cada uno tiene que buscar su felicidad. Yo lo que quiero es que nos llevemos todos bien y que no haya ninguna tontería ni ningún mal rollo. Ya sabéis que yo soy muy positiva y optimista. Lo único que quiero es que esté todo bien, todo lo mejor que pueda”, ha sentenciado. Aprovechando la oportunidad de este nuevo acercamiento de posturas, la cumpleañera ha querido invitar a Rocío a su fiesta de cumpleaños: “Sí la he invitado, por supuestísimo. Me encantaría que viniera”, ha indicado a este digital. Sin embargo, esta no va a poder asistir al tener que reposar en casa tras someterse a una liposucción.

La intérprete de No tengas miedo lucirá un vestido de la firma Hinsomnia para tan especial ocasión, además de contar con un DJ que pondrá los mejores temazos en una noche que se espera de lo más emotiva. El sitio escogido ha sido Ritual, un conocido restaurante situado en el exclusivo Barrio Salamanca, donde han reservado la sala El Santuario únicamente para la colaboradora de Telecinco. Los invitados, convocados a las 20:30h posarán en el photocall y atenderán a la prensa. Se espera que la tarta sea espectacular y, aunque es una sorpresa para la cumpleañera, ha podido desvelar a LOOK que será con motivos musicales. Tanto es su pasión por la música, que tiene pensado subirse a la tarima y festejar su nueva vuelta al sol cantando su primer single, acompañado del baile correspondiente. “Hombre claro que la voy a cantar, además a tope y espero que con la ayuda de todos los invitados”, ha comunicado entre risas. Una ceremonia de lo más completa que recordará para siempre.

Sin duda, será una noche mágica y llena de amor, aunque aún a expensas de la asistencia del invitado más aclamado: Antonio David. “A estas horas no te lo puedo decir todavía. Estoy un poco esperando a ver qué pasa”, ha informado a este digital. Sin embargo, sus ganas de celebrar el que es el día más especial del año no han cesado. “Pero bueno, eso no significa que la fiesta decaiga”, ha sentenciado.