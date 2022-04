Marta Riesco contra el mundo: Jorge Javier, Anabel Pantoja y María Patiño, sus últimas ‘presas’

Marta Riesco se ha convertido, por excelencia, en una de las protagonistas indiscutibles de la actualidad social. Fue el pasado 30 de marzo cuando Semana se hizo eco de las primeras imágenes de la periodista con Antonio David. Unas fotografías que dejaban entrever que la pareja del momento había dado un paso más en su relación, que no ha estado precisamente exento de polémica.

Ha sido concretamente en Sálvame donde, tanto el presentador como los colaboradores han sido especialmente críticos con la comunicadora y el exguardia civil. Tanto es así, que el pasado martes día 5 de abril y con motivo del cumpleaños de Riesco, el programa envió a uno de sus reporteros a que hiciera llegar unos globos a la protagonista del día. Un gesto que ella se tomó como una burla y por el que, sumado a los vídeos sobre su pasado que han emitido en las últimas semanas, provocó el estallido de Marta por medio de redes sociales.

A través de su Instagram personal, la colaboradora de Ya son las ocho abría su corazón a sus más de 120 mil seguidores: “Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa Sálvame y por parte de La Fábrica de la Tele hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible”, comenzó relatando la periodista por medio de stories. Pero su discurso no quedó ahí, y siguió desvelando los problemas de salud mental que padeció a raíz de las mofas que el espacio de las tardes de Telecinco hacía sobre ella: “Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie, así que lo único que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de Allá tú o se ha podido sacar que estuve en Miss España”, afirmaba Marta, haciendo referencia también a que sus compañeros de profesión habrían utilizado su single como objeto de risa: “Lo hacían para hacerme daño y que yo no pudiera trabajar en mi programa”.

Por si fuera poco, Riesco ha aprovechado también su intervención mediática para atacar tanto a la productora como a algunos de los rostros más destacados de ella: “¿Cómo es posible que lo que ellos han denunciado sobre la violencia y el acoso, pero qué se está haciendo conmigo?”, preguntaba, para después señalar directamente a Jorge Javier Vázquez: “¿Cómo puede una persona que ha escrito libros hablando del bullying que ha sufrido tratarme así? Hablando de mi nariz, de mi ojo…”, explicaba. Pero él no fue el único, ya que también apuntó hacia Anabel Pantoja: “La persona a la que tengo demandada riéndose, y a la vez pidiendo que a su tía, Isabel Pantoja, se la respete cuando se sienta en un banquillo”.

Para rematar sus declaraciones, esta misma mañana ha vuelto a hacer uso de su Instagram para referirse directamente a María Patiño y a un tweet en el que la presentadora se dirige claramente a Marta Riesco. Algo que no parece haber sentado muy bien a la reportera, que ha recabado información sobre los inicios de la de Socialité, participando también en diversos programas, ejerciendo como actriz o incluso relacionándose con Jesulín de Ubrique.

Con el único objetivo de zanjar la polémica, la periodista ha hecho un llamamiento tanto a la cadena como a los que forman parte de ella: “Estáis intentando destrozarme. Los únicos responsables de que yo no continúe trabajando o que no me quiera levantar de la cama vais a ser vosotros. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante. (…) Por favor os pido que hagáis ejemplo de lo que predicáis”, finalizaba.