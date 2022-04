Ha pasado casi un año desde que la periodista Mila Ximénez falleciera a consecuencia de un cáncer de pulmón. Una triste noticia para el mundo de la comunicación en general y, más concretamente, para sus compañeros de Mediaset. De hecho, poco después de su muerte, el plató en el que se lleva a cabo cada tarde Sálvame se convirtió en el plató Mila Ximénez, con una gran ilustración evocando a la presentadora justo a la entrada del recinto. Una bonita manera por parte del equipo de Telecinco de rendir homenaje a Mila, que tantas tardes pasó ante las cámaras en sus últimos años. Ahora, cuando quedan pocas semanas para que se cumpla un año de su muerte, a finales del mes de junio, Jorge Javier Vázquez ha recordado un detalle que tuvo lugar tras su fallecimiento y que está ligado a Pablo Alborán.

El presentador ha reconocido durante la emisión del programa de este miércoles que está muy decepcionado con el artista. La razón de este desencanto no es otra que la actitud de la artista tras la muerte de Mila. Jorge Javier ha comentado durante la mesa de debate inicial la visita de Pablo Alborán al programa de David Broncano, La Resistencia. Una entrevista en la que el artista se ha mostrado muy encantador. Algo que, según Jorge Javier, contrasta con cómo se comportó a raíz de la muerte de la periodista.

Jorge ha contado que Mila estaba todo el día hablando de Pablo Alborán: “fíjate lo que me ha mandado, mira el audio que me ha enviado”, ha dicho el presentador sobre la relación entre Mila y el cantante. “Hablaba de él por encima de todas las cosas, con mis consiguientes celos”, ha comentado.

Según ha relatado, desde el programa se pusieron en contacto con Alborán tras el fallecimiento de Mila para que tuviera un detalle con ella: “el día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán: un audio, un vídeo, una llamada telefónica… Un algo para decirle adiós a Mila y nos fue imposible. Lo intentamos por todos los medios y desde entonces la verdad es que para mí Pablo Alborán se me ha caído bastante. Y ya sabes cómo se pone este programa cuando quiere conseguir algo. Nos conformábamos con cualquier cosa, con un audio, con un vídeo, con una foto, con un ‘hola”, ha declarado Jorge Javier visiblemente molesto. lamentado Jorge Javier. Por este motivo, Jorge Javier no ha dudado en decir que ahora, cada vez que ve al intérprete “siente frío”. “A mí me causó decepción general”, ha sentenciado.

Unas palabras por parte del presentador que, rápidamente han recibido el apoyo del resto de los compañeros. Jorge ha recordado que Mila se emocionaba al hablar de Pablo y aunque ha dejado claro que no se trata de un reproche hacia el arista, sino una decepción, también ha dicho que “de la marcha de Mila era imposible no enterarse. A mí me ha dolido mucho. A mí y a todo el equipo… Yo sabía que tarde o temprano lo iba a decir”.

Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia. pic.twitter.com/v0ZPkaRqb5 — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 23, 2021

No obstante, pese al desencanto de Jorge Javier, lo cierto es que Pablo Alborán sí se pronunció tras la muerte de Mila. No lo hizo en televisión, pero sí en las redes sociales, donde compartió un bonito mensaje: “Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia”, escribió el artista.