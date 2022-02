Hay recuerdos que son imborrables, y si no, que se lo digan a los colaboradores de Sálvame. La pérdida de Mila Ximénez marcó un antes y un después en el programa, dejando devastados a todos sus compañeros y especialmente a Kiko Hernández, que siempre que tiene oportunidad no duda en recordar a la periodista tanto en redes sociales como en televisión.

En medio de los rumores sobre la cantidad que Mila dejó en herencia a su hija Alba, fue esta quien irrumpió en el programa de las tardes de Telecinco para despejar todas las dudas que pudiera tener la audiencia. Pese a haber intentado mantenerse en un segundo plano mediático, la hija de Manolo Santana intervino en directo a través de una llamada telefónica para desmentir una serie de informaciones que se habían hecho públicas en distintos medios de comunicación. Una conversación que derivó en una cascada de recuerdos de Mila Ximénez y que, como no podía ser de otra manera, provocó la emoción inminente de Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. Y es que, mientras que Alba se encontraba en su domicilio en Ámsterdam durante la charla, el exconcursante de Gran Hermano aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a la fallecida al recordar cuál era su momento favorito cuando acudía a Sálvame.

Aunque un detalle pasaba desapercibido para el resto de compañeros del programa, no lo hizo para Kiko. El colaborador se percató de que, tarde tras tarde, Alba enviaba un mensaje a su madre para admitir que estaba viéndola a través de Internet. Un gesto de lo más bonito que llegaba directo al corazón de Ximénez, que no podía evitar emocionarse al saber que la distancia no impedía que su hija quisiera seguir su pista siempre que tenía oportunidad: “Yo he estado 13 años al lado de Mila. Y el momento más tierno de ella por la tarde era cuando os escribíais mensajes, y la decías que estabas viendo el programa”, aseguraba Kiko. Unas palabras que animaron de inmediato a Santana, que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida a raíz del fallecimiento de su madre y la posterior muerte de su padre. No obstante, en su particular duelo ha contado con el apoyo de gran parte del elenco de colaboradores y periodistas de Sálvame, que tal y como hubiera querido Ximénez, no han dejado sola a su hija en ningún momento.

Manteniendo en todo momento el respeto a Mila, los integrantes del programa de Mediaset han seguido manteniendo a Alba en un segundo plano, tal y como ella ha deseado en todo momento: “Desde que nací, siempre he salido mucho en la prensa, y para mí siempre ha sido un orgullo ser hija de quien soy. Se me ha respetado casi siempre. Pero estas últimas semanas, no sé como manejar la situación. Hablé amablemente con la prensa cuando fallecieron mis padres, pero las últimas semanas ha habido prensa que ha venido a Holanda a seguirme para saber dónde vivo, y me crea mucha ansiedad”, admitía Santana, pidiendo ayuda al espacio para poner punto y final a las polémicas en torno a su madre y poder así dar comienzo a una etapa sin su compañía, pero sí con su recuerdo.