El regalo millonario de Mila Ximénez a su hija Alba frente al portazo de Manolo Santana

Podría decirse que el 2021 no ha sido el mejor año para Alba Santana. La hija de Mila Ximénez ha tenido que afrontar en cuestión de meses la pérdida de su madre y su padre, dos durísimos varapalos de los que aún se está recomponiendo. Pasadas ya unas semanas del fallecimiento de Manolo Santana, desde Lecturas se han hecho eco de cuál es la cantidad monetaria que ambos progenitores habrían decidido dejar en las arcas de su hija.

Aunque Alba vive en Ámsterdam con sus dos hijos y allí es donde ha atravesado su particular duelo, los últimos hechos acontecidos han provocado que tenga que pasar gran parte de su tiempo en su tierra natal. No obstante, ha sido en la ciudad holandesa donde ha recibido una sorprendente noticia que mucho tiene que ver con el testamento de sus progenitores, unos datos que le influyen de manera directa y que dejarían entrever que era el pilar más importante de la vida de su madre.

Según han apuntado desde Lecturas, Mila hizo cambios en su testamento antes de fallecer: “Uno de ellos fue modificar la titularidad de una sociedad en la que figuraban ella, Alba y su hermano Manolo, dejando a Alba como única beneficiaria de los tres millones en metálico con que contaba esta sociedad”, señalaban. Una enorme cantidad de dinero que la colaboradora habría querido regalar a su hija y que muy pronto pasará a formar parte de su cuenta bancaria: “Esta herencia se une al otro patrimonio que Alba ya recibió a la muerte de su madre: objetos de valor que tenía en su casa y una increíble colección de ropa y accesorios de grandes firmas que la colaboradora llevó en vida”, desvelaban en el citado medio.

Este movimiento de la periodista en vida demuestra que su prioridad siempre ha sido su hija. Pese a que la separación de Santana le pasó factura económica en su día hasta el punto de llegar a dormir en el coche y dejar que Alba se quedara con su padre durante su infancia, con esfuerzo y constancia la que fuera colaboradora de Sálvame consiguió hacerse un hueco en la parrilla televisiva. De esta manera pudo dar una vida mejor a su hija, ahorrando una enorme cantidad de dinero que probablemente la propia Alba desconocía y de la que a día de hoy únicamente ella misma es beneficiaria.

Quien no habría sido tan generoso es Manolo Santana. Teniendo en cuenta que la relación del extenista con sus hijos fue bastante distante, era de esperar que su herencia no iría dirigida a ellos. Según ha recogido Lecturas, la viuda de Santana, Claudia Rodríguez, podría ser “la beneficiaria del noventa por ciento del patrimonio”, habiendo sido los vástagos del deportista completamente apartados de los negocios del fallecido. Y es que aunque aún no se sabe el contenido del testamento de Santana, todo apunta a que a Alba, Manuel y Beatriz Santana tan solo les quedará la herencia legítima de Manolo.