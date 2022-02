Kiko Hernández arrasa en su debut teatral con la “presencia” de Mila Ximénez

Después de la tormenta siempre llega la calma, y Kiko Hernández es la prueba de ello. Nos últimos meses no han sido nada fáciles para el colaborador de Sálvame, que incluso decidió retirarse temporalmente de los platós tras haber hecho frente a tres muertes en muy poco tiempo: la de Mila Ximénez, la de su tía y la de Begoña Sierra, dueña del Bingo Las Vegas. Unos durísimos varapalos por los que el exconcursante de Gran Hermano estuvo completamente devastado.

Pero la llegada del 2022 hizo que Kiko mirara con otra perspectiva al futuro y a todo lo que éste le depararía, dando un paso más allá a nivel profesional para embarcar en el mundo del teatro. Y es que aunque aseguró frente a las cámaras de Gtres no haber dejado de lado los platós, los escenarios han logrado cautivarle hasta el punto de convertirse en protagonista de Distinto, una obra dirigida por Juan Luis Iborra. El gran debut de Hernández tuvo lugar durante la tarde de ayer en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, una sala con capacidad para admitir hasta a 505 personas que ha servido como perfecto escenario para que el colaborador haya podido demostrar sus dotes artísticas en una primera obra que, a juzgar por las reacciones posteriores del protagonista en sus redes sociales, tuvo una gran acogida por parte del público.

Como no podía ser de otra manera, en un día tan especial en la vida del colaborador no han podido faltar sus dos pilares fundamentales: Mila Ximénez y Begoña Sierra. Pese a que ambas fallecieron hace ya varios meses, su recuerdo sigue estando muy presente en la vida de Kiko, que siempre que tiene oportunidad no duda en demostrar el amor que siente por ellas a través de su Instagram. Esta ocasión no iba a ser menos, y por ello el profesional compartió con sus casi 400 mil seguidores una imagen de una parte de su camerino, adornado con un ramo de flores y una foto de Mila: “@distinto_teatro Mila, Begoña… Va por vosotras… Gracias #torrejondeardoz Lleno absoluto. Gracias. Gracias. Gracias”, escribía el tertuliano en una storie cargada de sentimientos en la que dejaba entrever que había dedicado su gran obra a su compañera de platós y a la dueña del Bingo Las Vegas.

En plena resaca de emociones por haber conseguido triunfar con su primera función, Kiko también sacó un rato para agradecer a todo el elenco que le está acompañando en esta nueva andadura. También a través de los stories de su Instagram, el comentarista se mostró más agradecido que nunca: “Gracias compañeros de @distinto_teatro. Felicidad absoluta en esta nueva andadura profesional”, escribía. Tan solo fue hace unos días cuando también quiso dar las gracias al director por la oportunidad, haciendo hincapié en la gran labor de Iborra para hacer que se sintiera como en casa: “A mí Juan Luis me ha regalado todos los días una sonrisa, y yo con eso he trabajado de maravilla. Tenía ganas de venir a los ensayos, y ahora que se ha acabado todo y empieza la gira y el estreno, voy a echar de menos las mañanas de risas, de churros, de porras y de café”, concluía entre risas.