Podría decirse que Kiko Hernández está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. A sus 45 años, el colaborador puede presumir de contar con una trayectoria televisiva estelar, motivo por el cual ha decidido abarcar un nuevo proyecto que nada tiene que ver con los platós. El nuevo plan laboral del exconcursante de Gran Hermano sería nada más y nada menos que convertirse en protagonista de Distinto, una obra de teatro en la que tendrá oportunidad de compartir escenario con grandes rostros conocidos dentro del ámbito cinematográfico como Eva Marciel o Fran Antón, además del músico Blas Caballero.

El director de la producción, Juan Luis Iborra, se ha convertido en uno de los grandes apoyos del madrileño en esta nueva etapa de su vida, motivo por el cual ambos han dado una entrevista para Gtres en la que han dejado ver la buena sintonía que hay entre ellos: “Es un melodrama que es muy difícil hacer, pero Kiko lo hace muy bien, os va a sorprender a todos. Aguanta todo como actor, son situaciones muy difíciles de interpretar y él las hace muy bien”, expresaba el director con total seguridad en su nuevo compañero. Por su parte, Hernández ha asegurado “tener muchas ganas” de afrontar esta nueva etapa”, eso sí, sin miedo alguno por las críticas que pueda acarrear su interpretación.

Pese a estar muy emocionado con este proyecto y tras haber sido avisado por Jorge Javier de que los escenarios “atrapan”, el colaborador de Sálvame tiene muy claro que no dejará la televisión: “Yo no creo que deje la televisión, pero esto es como una ‘droga’. Ya estoy pensando en la siguiente función. (…) Seguiré en la tele y de ahí no me echan ni con aceite hirviendo. Son giras de fin de semana, viernes, sábado y domingo, y yo de mis tres días de Sálvame no me voy para nada. A lo mejor en noviembre tengo que irme un poquito antes, pero ya lo negociaré con la cúpula”, explicaba sin perder la tranquilidad ni la ilusión en su principal fuente de ingresos.

El de Madrid también ha tenido oportunidad de agradecer al equipo, y especialmente a Juan Luis, por el trato recibido mientras han surgido todos los preparativos: “A mí Juan Luis me ha regalado todos los días una sonrisa, y yo con eso he trabajado de maravilla. Tenía ganas de venir a los ensayos, y ahora que se ha acabado todo y empieza la gira y el estreno, voy a echar las mañanas de risas, de churros, de porras y de café. Trabajar con él ha sido una experiencia increíble y es lo que más me ha gustado”. Unas palabras que tampoco pasó por alto el director, que no dudó en deshacerse en elogios con su compañero: “Estoy muy contento de haber conocido a Kiko. Trabajar con él ha sido un placer, ha sido sorprendente lo meticuloso y profesional que es, y eso me ha gustado mucho. A parte hay algo muy importante que es reírse, y con él me he reído mucho”, decía el profesional entre carcajadas con el colaborador.

El día más esperado para Kiko ya ha llegado, y será durante esta tarde cuando hasta 505 personas puedan disfrutar en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz del debut del colaborador sobre los escenarios, que a juzgar por las entradas vendidas, será todo un éxito.