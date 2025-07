Anabel Pantoja ha vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida junto a su hija Alma. La creadora de contenidos ha compartido una serie de historias temporales en su cuenta de Instagram para denunciar públicamente a una compañía aérea, la encargada de trasladarla junto a su hija de Gran Canaria a Barcelona -para pasar unos días en la Costa Brava junto a un grupo de amigas influencers-. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja ha roto a llorar al descubrir que sus maletas y las de la menor de edad se habían quedado en la isla donde reside. Un episodio por el que ha estallado en su perfil personal.

El angustioso momento de Anabel

Si por algo se caracteriza Anabel Pantoja es por ser un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida personal. Aunque ‘desapareció’ de televisión, lo cierto es que la prima de Kiko Rivera ha encontrado en el universo 2.0 un espacio donde hablar sobre su intimidad, así como un lugar seguro donde compartir imágenes con su entorno y con su hija Alma, con la que ha vivido un angustioso momento a su llegada al aeropuerto de Barcelona.

Anabel Pantoja denuncia públicamente a una compañía aérea. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Al igual que Marta Riumbau con su hija Julieta, Anabel Pantoja ha decidido llevarse a Alma al viaje que cada año organiza su agencia de representación, que alquila una casa en la Costa Brava. Sin embargo, tras llegar a la ciudad condal en avión, a la ex colaboradora televisiva le han comunicado que sus maletas no habían llegado a la Península.

Un episodio que ha denunciado en redes sociales tras perder sus enseres y los de la pequeña Alma para pasar los próximos días. «Me parece tan fuerte lo de Vueling. Que me arruinen, a mí no, a 30 personas, sus planes y sus vidas…», ha comenzado diciendo. «Que me monte en Gran Canaria en un vuelo con mi hija para pasar unos días en la Casa In y que llegue a Barcelona y que las maletas no saben donde están…», ha explicado.

Anabel Pantoja llega a la Casa IN junto a sus amigos ‘influencers’. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Completamente fuera de sí y muy enfadada por la situación, Anabel ha dejado claro que su enfado viene porque va a pasar varios días fuera de su casa y no tiene todo lo que necesita para el viaje: «Ni yo ni 30 familias. Nos dicen que ya nos llamarán. Yo me tengo que ir a dos horas de coche sin nada, sin ropa para mi hija, sin ropa para mí, sin las cosas de ella. Sois unos incompetentes de mierda».

Afortunadamente, la sobrina de Isabel Pantoja ha contado con la ayuda del resto de sus amigas, que le han ofrecido parte de objetos perdidos. Además, ha contado que la compañía de vuelo le ha explicado que no ha sido su responsabilidad, si no del aeropuerto de Gran Canaria. Un comentario que ha hecho estallar de nuevo a la prima de Kiko. Sin embargo, horas después, la influencer ha vuelto a reaparecer en la pantalla del móvil, aunque celebrando su llegada a la Casa In junto a sus amigas.