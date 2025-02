Anabel Pantoja es muy activa en redes sociales, lo que ha permitido a sus seguidores asomarse a varios rincones de su casa. Ella misma denomina a su nuevo hogar ‘VillaPanto’, y lo enseñó por última vez con motivo del primer día de Reyes de su hija Alma. «Un 6 de enero que jamás olvidaremos. En Villapanto 🏡 y con la gordi 👶🏼 No puedo pedir nada más que todo siga igual… Atentos al final del vídeo 💔🙏🏼». En el vídeo vemos a la influencer en una zona del salón abriendo los regalos que Sus Majestades han dejado bajo el árbol. Tras salir del hospital con su hija Alma, David y Anabel se refugian en este paraíso canario tras ser investigados por la justicia.

En Nochevieja enseñó el look escogido para despedir el año, y lo hizo desde su vestidor. Una estancia en tonos blancos, con una cómoda al fondo bajo una pequeña ventana. «Es Fin de año y cenas en casa de amigos, pero eres recién Mami, tienes tripa, quieres ir cómoda, no pasar frío, que no te apriete nada y estar en condiciones… Llevo un chándal en el coche 🤣 ¡Feliz Año 2025! 🎊», escribía la colaboradora de televisión.

La familia tiene la oportunidad de disfrutar del clima canario en su azotea con piscina. En el siguiente post vemos Anabel tomándose una cerveza al sol, y es posible apreciar la piscina de fondo.

En septiembre del año 2023, la influencer anunciaba la compra de ‘VillaPanto’ con unas imágenes de su dúplex. «Martes 13 de Junio firmé VILLAPANTO🇮🇨🏡💃🏽 Hasta agosto no pude enseñarle a mi madre este sueño, por fin mi hogar, en mi paraíso, fruto del esfuerzo y del trabajo de un lado a otro, a la vez que ir ahorrando poquito a poquito… Quedan muchos meses por delante para verla terminada y poder vivir pero os prometo ir viviéndolo con vosotros», escribía emocionada. En las imágenes se pueden apreciar las vistas al mar, la escalera y una zona de la parte exterior de la casa.

Anabel Pantoja quiso reformar su residencia para dejarla a su gusto. Se trata de un espacio abierto con mucha luz natural, cocina con isla, taburetes de barra, salón y un comedor con una mesa redonda en la que se reúne con familiares y amigos. La influencer quiso mostrar el antes y el después de su nuevo hogar, en el que predominan los tonos blancos y crudos.

La colaboradora está encantada en el nidito de amor que comparte con su novio, David Rodríguez, y la pequeña Alma. La familia ha pasado una Navidad muy especial, ya que era la primera desde que se convirtieron en padres. La influencer está feliz con su hija y cuenta con la incondicional ayuda de su madre, a la que vemos habitualmente en Canarias.