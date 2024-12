Numerosos rostros conocidos han visto en Instagram la plataforma perfecta para publicar pequeñas píldoras de su día a día. Con motivo de la Navidad, Anabel Pantoja no ha querido perder la oportunidad de compartir una serie de imágenes en las que aparece su hija Alma, quien vino a este mundo el pasado mes de noviembre. Y no sólo eso, sino que la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho un breve resumen de cómo ha vivido estos últimos días.

La Navidad de Anabel Pantoja

En la primera imagen aparece la influencer junto a su pareja, David Rodríguez, quien sostiene en sus brazos a la pequeña de la casa. Una estampa de lo más familiar que ha ido acompañada de otras más. La siguiente imagen la protagoniza Alma, que luce un pijama navideño compuesto por un jersey beige con el dibujo de un reno y un pantalón rojo.

Anabel Pantoja también ha dejado constancia de que ha pasado esta fecha tan señalada del año junto a uno de los pilares fundamentales de su vida: su madre, Mercedes Bernal. Desde siempre madre e hija han presumido de la excelente relación que mantienen. Por otro lado, ha coincidido que Alma ha cumplido su primer mes de vida, lo que hace aún más especial esta Navidad para la prima de Kiko Rivera.

Anabel Pantoja junto a su madre. (Foto: Redes sociales)

En el carrousel de fotografías también se puede ver uno de los regalos que ha recibido Rodríguez, quien luce orgulloso una camiseta blanca con una foto de Anabel Pantoja en la que se puede leer el siguiente mensaje: «Novio de Anabel, papá de Alma».

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja. (Foto: Redes sociales)

La creadora de contenido ha querido mostrar a través del universo 2.0 que la Nochebuena y la Navidad las ha pasado con otras tres personas más, ya que ha compartido una mesa con cuatro platos presididos por una bandeja de lomo, otra de queso, una ensaladilla rusa y unos langostinos. Por último, Anabel ha dejado patente que también ha podido pasar tiempo con su grupo de amigos, con quien ha salido a tomar algo.

Un nacimiento muy esperado

En junio, Anabel Pantoja anunció que estaba embarazada. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», indicó en Lecturas. Meses después, a finales de noviembre, dio a luz a su primera hija en común junto al fisioterapeuta.

La llegada de la pequeña supone un momento de enorme felicidad para la pareja, quienes han vivido este embarazo con gran ilusión, compartiendo algunos de los detalles del proceso con sus seguidores en redes sociales.