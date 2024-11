Anabel Pantoja confiesa cómo se siente tras dar a luz a su hija Alma: "En shock"

«En shock y en una nube». Esas han sido las palabras exactas de Anabel Pantoja tras anunciar que ha dado a luz a su pequeña Alma, su primera hija en común con David Rodríguez, el fisioterapeuta de la tonadillera Isabel Pantoja. Afortunadamente todo ha salido según lo previsto, de hecho la influencer ha ya ha recibido el alta y se encuentra en su casa. Hay que recordar que hace unos meses terminó de reformar una vivienda en Canarias a la que bautizo ‘Villa Panto’ y será allí donde disfrute de la primera etapa de su bebé.

Anabel Pantoja acumula una legión de seguidores en Instagram que le han convertido en una auténtica estrella mediática, así que no se lo ha pensado dos veces y ha publicado un texto para que todo el mundo conozca sus sentimientos. «No puedo expresar con palabras lo vivido en el parto, conocerla y mirarle a la cara… Quería decir públicamente, mi admiración y respeto a todas las madres que han parido hace 50 años, sin medios, adelantos y en sus propias casas como mis abuelas. Todas ellas son súper heroínas. Y por supuesto mi respeto a todas las madres, ahora es algo que valoro y me eriza la piel solo de pensarlo», ha empezado diciendo en sus redes sociales.

Anabel Pantoja con su madre y su hija. (Foto: Instagram)

La influencer está mejor que nunca. Emocionada, pero feliz de que todo haya salido bien. Llevaba mucho tiempo queriendo ser madre y por fin ha encontrado a la persona con la que disfrutar de esta etapa. Es la primera vez que tiene un bebé a su cargo, así que su madre se ha instalado con ella en Canarias durante un tiempo. También se espera la llegada de su amiga Belén Esteban, quien prometió que iba a estar ahí en cuando naciera la niña.

Las palabras de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja tiene por delate un camino que recorrerá con amor, comprensión y ternura. Siente que ha encontrado su lugar y afortunadamente recibirá el apoyo de su madre. Mercedes Bernal, ex mujer del fallecido Bernardo Pantoja, llegó a Canarias hace unos días, poco antes de que su hija saliera de cuentas. Le ha dado la mano y le acompañará en esta trayectoria, aunque no será la única.

Muchas influencers como Dulceida y algunos rostros de Telecinco como la presentadora Emma García han mandado un mensaje de cariño a Anabel. Esta última está sobrepasada, pero en el buen sentido, por eso ha escrito un texto para agradecer el aprecio que está recibiendo. «Gracias infinitas y de corazón a todas las personas que habéis tenido un minuto para escribirme y desearnos lo mejor, sé que lo hacéis de verdad».

Una niña muy deseada

La primera de la familia en romper su silencio en televisión ha sido Mercedes, popularmente conocida como Merchi. Se encontró con un reportero del programa Fiesta que tenía unos globos para Anabel. La madre de la influencer contestó a unas preguntas y mostró su felicidad.

Imagen publicada por Anabel Pantoja. (Foto. Instagram)

«Es guapísima, guapísima. Ya la conoceréis. Ahora mismo los niños cambian, no se sabe. Es verdad que no se sabe. Es verdad que la boquita y todo eso se la veo a Anabel, pero que van cambiando. Está muy bien, nada más que come y duerme», comentó con una sonrisa.

La sobrina de Isabel Pantoja se siente muy orgullosa de cómo se ha portado durante el embarazo. Justo antes de dar a luz posó en la revista Lecturas y dijo: «No me quiero poner medallas, pero nadie daba un duro por mí como embarazada, pensaban que iba a estar pidiendo favores, caprichos, y no. He tirado como una campeona desde que me enteré que iba a ser madre».