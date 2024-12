Isabel Pantoja reaparece tras los rumores de la baja venta de entradas de su concierto en Madrid

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 26 de diciembre, Isabel Pantoja ofrecerá su último concierto del año en el festival Christmas Starlite de Madrid, donde pondrá el broche de oro a unos meses de compromisos profesionales sobre los escenarios que han sido todo un éxito. Sin embargo, esta última actuación no estaría dando los resultados esperados. Y es que, tal y como ha avanzado Pepe del Real desde el plató del programa Vamos a ver, la tonadillera y su equipo estarían «muy preocupados» por las entradas, las cuales tan solo han alcanzado el 40% de las ventas.

«Es cierto que es mala fecha. Incluso en el Black Friday se ofrecieron entradas con un descuento importante y ni con eso se vendían», explicaba el periodista. En ese momento, Alexia Rivas añadía que lo que harían sería llevar autobuses de los fans para que «rellenaran las primeras filas y no se notara tanto el vacío».

Isabel Pantoja en un concierto en San Pedro del Pinatar. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Pepe del Real contaba que Isabel quería ensayar los días 21, 22 y 23 de diciembre porque iba a actuar con un grupo flamenco, algo que aumentaba los gastos del equipo, los cuales no se estaban cubriendo con la venta de entradas. «A mí me consta que hay una persona a la que se le debe casi 4.000 euros», revelaba. No obstante, al mismo tiempo, el promotor de la cantante ha desmentido que se deba dinero a nadie.

La reacción de Isabel Pantoja

Tras estas informaciones, Isabel Pantoja ha reaparecido en la red con un mensaje cargado de emoción y significado para sus fans. En su intervención, la reconocida artista ha querido compartir su entusiasmo por el espectáculo que tiene previsto realizar próximamente en la capital. No obstante, además de expresar su ilusión, Isabel Pantoja ha aprovechado la ocasión para animar a sus seguidores a asistir, destacando que el espectáculo será una experiencia inolvidable, con una puesta en escena que promete sorprender a todos. Este mensaje también parece tener como objetivo incentivar la venta de entradas, lo que pone de manifiesto la importancia que este evento tiene para la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

«¡Ya estoy en Madrid! Hemos comenzado los ensayos para el día 26, para que, si Dios quiere, estemos todos juntos y pasemos una noche bonita, distraída y alegre. Con muchísimos villancicos flamencos. Viene una zambomba de Jerez que no se puede aguantar. Una orquesta maravillosa. Unos amigos que van a estar conmigo y que no voy a desvelar quiénes son. Porque yo quiero que sea sorpresa también y que lo pasemos súper bien. Que tengamos todos salud para estar juntos. El día 26 os espero en Madrid en el 50º aniversario de Tú serás mi Navidad», expresaba feliz.