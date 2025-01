Anabel Pantoja no ha comenzado el año de la mejor manera. Un pequeño revés de salud ha empañado sus primeros días del 2025. Ha sido a través de las redes sociales donde la influencer ha dado a conocer lo que le está pasando.

El problema de salud de Anabel Pantoja

«Voy a ir al médico», indicaba Anabel, revelando así a sus más de dos millones de seguidores que vuelve a tener almorranas. «Pues sí, mi imprudencia hace que me vea aquí, a estas horas sin poder dormir del propio dolor. El 31 me bebí una cerveza y una copa de vino, absolutamente nada más. ¿Para qué? Al día siguiente empezaron las almorranas de nuevo», añadía.

Anabel Pantoja paseando por la calle. (Foto: Gtres)

«Como si fueran unas chivatas, una alarma, que salta cuando tomo alcohol, que literal me mata. No se lo deseo a nadie pasar por lo que estoy pasando. Me impide estar de pie, el poder hacer cosas, me cambia el carácter, no me deja dormir, y a su vez me destruye por el día…», proseguía en su escrito publicado en el universo 2.0. «Estoy rabiando de dolor, voy a intentar sobrevivir. Es muy consolador leeros. A ver qué pasa y si puedo tener una vida normal. A ver si lo curo porque me voy a tirar por la ventana», finalizaba.

Storie de Anabel Pantoja. (Foto: Redes sociales)

El enfado de Isa Pantoja

Hace tan solo unos días, Isa Pantoja estalló en directo en Vamos a ver tras conocer los detalles del último concierto que dio su madre, Isabel Pantoja, en Madrid. Durante la emisión, la televisiva pudo ver las imágenes del espectáculo de la tonadillera, además, pudo presenciar cómo la artista mandó un mensaje a su sobrina, Anabel Pantoja. «Besitos amor mío y para la niña, que te quiero», dijo la cantante.

Isa Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Este mensaje provocó cierto malestar en Isa Pantoja, que se pronunció contundente. «Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡Hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…», expresó dolida. «Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo. Hay muchas veces que, de vedad, pienso que lo hace para hacer daño, es que son ganas de hacer daño. Hacerme daño a mí sola, si no tuviera hijos… no sabéis lo que duele cuando dice de Anabel, ‘un beso para la niña’, es que, de verdad, hay que vivirlo, no es normal», añadió.

Isa Pantoja insistió en que ella ya cree que los mensajes que lanza su madre son para «hacer daño» y que a ella le dolería menos si no tuviera hijos, porque «un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente». Sin embargo, también dijo que sobre la dedicatoria a Anabel sólo siente «envidia sana». De esta manera, la que fuera concursante de Gran Hermano VIP confirmó que no tiene ningún tipo de problema con Anabel.