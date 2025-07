Este 15 de julio Anabel Pantoja cumple años en un momento especialmente delicado y complicado de su vida, marcado por la investigación judicial que afecta a su familia y, en particular, a su hija Alma. Desde hace más de cuatro meses, la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están inmersos en un proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, derivado del ingreso hospitalario de su pequeña Alma cuando tenía poco más de 40 días de vida. El hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria fue el escenario inicial de esta compleja situación, después de que los médicos detectaran lesiones preocupantes que llevaron a sospechar de posibles malos tratos en el entorno familiar.

Aunque la niña recibió el alta médica a finales de enero, la Fiscalía no archivó la causa, iniciándose una investigación que se ha mantenido activa hasta hoy. En un principio, el entorno de la pareja mostró cierto optimismo, ya que los abogados de Anabel y David comunicaron en marzo que el archivo parecía inminente. Sin embargo, a mediados de abril la jueza encargada de la causa decidió no cerrar el caso, optando por continuar con las diligencias. Así lo confirmó el periodista Luis Pliego, director de la revista Lecturas, quien afirmó que «el proceso continúa y no se ha producido ningún sobreseimiento», descartando cualquier resolución inmediata.

Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Este giro judicial ha tensionado no sólo la vida pública de Anabel, sino también su relación con David. Los rumores de distanciamiento surgieron tras la noticia de que la pareja atraviesa un «bache» sentimental, aunque voces cercanas, como Raquel Bollo, lo desmintieron asegurando que mantienen una relación sólida y que su prioridad es «cerrar este capítulo cuanto antes y vivir en paz los tres juntos».

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la presentación por parte de David Rodríguez de un extenso informe médico que cuestiona la versión oficial de la sanidad pública canaria. Liderado por la médico Mariló de la Rubia, antigua amiga de Isabel Pantoja y experta reconocida, este documento cuenta con el respaldo de al menos 23 facultativos que sostienen que las lesiones podrían deberse a causas naturales o patológicas, y no a negligencia o malos tratos. Esta defensa, conocida como la Operación salvar a David, ha complicado la labor de la jueza, quien ha tenido que revisar minuciosamente todos los informes, tanto los públicos como los privados.

La psicóloga designada para evaluar a la familia fue muy dura en sus entrevistas con Anabel y David, y también se entrevistó a los médicos que atendieron a la niña, aunque no han sido llamados a declarar formalmente. La magistrada ha querido verificar que los informes aportados por la sanidad pública sean rigurosos y adecuados, ya que el informe presentado por la defensa pone en tela de juicio la competencia de los profesionales de salud de Canarias, calificándolos incluso de «incompetentes». Esta situación ha generado una fuerte polémica en el proceso y ha retrasado la resolución final.

A finales de junio, la pareja se encontraba muy nerviosa a la espera de la decisión judicial, que según fuentes podría derivar en la apertura de juicio oral contra David Rodríguez, manteniendo a ambos como investigados. Por ahora, la causa sigue viva y la resolución definitiva todavía no ha llegado, lo que mantiene la presión y la incertidumbre sobre la familia. En medio de esta tormenta, Anabel ha tratado de mantener una imagen positiva y equilibrada. Ha compartido en sus redes sociales su rutina de ejercicio, especialmente el boxeo, que utiliza como válvula de escape para lidiar con el estrés emocional. Además, ha mostrado sin tapujos los cambios físicos tras el parto, generando un debate abierto y sincero con sus seguidores.

Así, este cumpleaños de Anabel Pantoja llega marcado por una batalla judicial que podría decidir el futuro de su familia. A pesar de las dificultades, la influencer mantiene un optimismo contenido y la esperanza de que pronto puedan cerrar esta etapa y recuperar la tranquilidad, junto a David y Alma, su mayor tesoro.