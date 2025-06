Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo y el recordado Chiquetete, no se encuentra en su mejor momento de salud. Ya lleva un tiempo arrastrando problemas que le dificultan su día a día y que le han hecho acudir en varias momentos a urgencias. Después de los múltiples traslados al hospital, la joven ha sido diagnosticada de neuralgia, una dolencia que provoca una molestia muy aguda en quienes la sufren. Desde el mismo centro hospitalario y durante la que ha sido su última visita, ha compartido una actualización sobre su estado con sus seguidores. «Me paso por aquí para daros alguna referencia acerca de mi persona», ha comenzado diciendo.

En el escrito desvela que va evolucionando muy poco a poco y a pesar de que sigue teniendo dolor, lo que describe como algo «soportable». «Estoy empastillada hasta las manillas y la mayoría de medicamentos me causan mucho sueño», ha comentado. Aunque se ha mostrado optimista con cómo se está desarrollando su recuperación: «Vamos avanzando».

Último comunicado de Alma Cortés Bollo. (Foto: Instagram)

Antes de terminar el relato, ha querido realizar un apunte que le ha sorprendido acerca del cambio que ha experimentado su físico provocado por los fármacos. «No os quiero ni contar la gran hinchazón que tiene mi cuerpo por culpa del corticoide», ha desvelado incrédula ante la capacidad que tiene este componente de transformar el organismo.

Alma Bollo en la comunión de Ana Rivera Rosales. (Foto: Gtres)

Previamente, había visitado a los facultativos en otras ocasiones y también lo contó a través de sus redes sociales. En ellas posee un perfil público en el que acumula más de 250.000 fans que siguen sus rutinas. En su particular informe médico desveló, por aquel entonces, que no daba más de sí. “De verdad que hay veces que siento que no puedo. Creo que mi cuerpo ya me ha mandado muchas señales y está petando por completo. Llevo nueve meses insufribles donde, obviamente, todo el estrés de mi vida es el principal culpable de todo, o al menos eso creo yo”. Unas palabras que resultaron altamente preocupantes para su comunidad de Instagram. En el texto dio explicaciones de qué es realmente lo que ella considera que está aumentando su tensión vital: “Cambio radical, irme de mi ciudad, la nueva casa con su correspondiente obra, una búsqueda exhaustiva y bastante nefasta de colegios para Jimena… Eso me ha traído por la calle de la amargura… El viernes por fin se solucionó”, confesó. Una situación por la que se ha visto sobrepasada y que se ha reflejado en su bienestar.

Uno de los comunicados de Alma Cortés Bollo. (Foto: Instagram)

Una complejidad desencadenada, además de por lo mencionado, por otros motivos que también tienen que ver con sus nuevas vivencias: ser madre de dos pequeños, estar lejos de su pareja y padre de su segundo hijo y la dependencia que tiene el bebé más reciente. «Miguel Jr. no es nada bueno, está completamente enganchado al pecho, con una mamitis horrenda», unas causas que han hecho que esté «meses y meses de noches sin descanso y teniendo que estar estupenda para afrontar el siguiente día y darles lo mejor de mí” y que han terminado desbordándola.