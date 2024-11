Raquel Bollo tacha de mentirosa a Isa Pantoja y destapa cómo fue su complicada adolescencia

Raquel Bollo ha acusado a Isa Pantoja de estar mintiendo. La mujer de Asraf Beno sostiene que cuando era adolescente vivió un momento en Cantora, la finca de su familia, que le dejó marcada. Defiende que su hermano Kiko Rivera le echó agua con una manguera al descubrir que había mantenido relaciones íntimas. Raquel, después de unos meses alejada de la televisión, ha regresado para contar su versión de los hechos.

Lo primero que ha hecho ha sido asegurar que Isa Pantoja tuvo una adolescencia complicada. «Era una época difícil porque Isa tenía una adolescencia difícil. Mi hijo me llamó para contarme que iba a acompañar a su primo porque estaba la tita llorando en una discusión con la prima. Cuando llegó las vio discutiendo en el porche, vestida», ha empezado diciendo Raquel en ¡De Viernes!

«En un momento, ella le dice que le iba a denunciar y que cuando cumpliera la mayoría de edad iba a ir a la tele para contar la persona que era. En ese momento, la reacción de su madre fue darle un cachetazo y la de su hermano fue coger la manguera y echar agua a la niña, vestida». Siguiendo su relato, Kiko Rivera no «regó» a su hermana por haber mantenido relaciones, lo hizo porque supuestamente se portó mal con Isabel Pantoja.

Raquel Bollo en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Raquel ha concluido el relato asegurando: «Está mal, sí, pero se ha creado una historia». La diseñadora ha puesto su versión encima de la mesa porque su hijo Manuel Cortés había salido salpicado. Él estaba presente cuando sucedió todo, por eso quiere que el público sepa lo que pasó y que nadie piense que el cantante participó en el conflicto.

La relación entre Raquel y Chabelita no es buena. Guardaron las formas durante un tiempo, pero estallaron en Supervivientes, en la edición en la que participaba Asraf Beno. El modelo tuvo problemas con Manuel Cortés y la audiencia se posicionó de su lado. Raquel le recriminó a Isa aprovechar esta circunstancia para intentar que Asraf ganase posiciones. A partir de este instante, la situación dio un giro radical.

Chabelita Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Terelu Campos apoya a Isa Pantoja

Terelu Campos ha tenido en cuenta todos los detalles a la hora de emitir su juicio. Siente que Isa Pantoja no actuó bien, pero recalca que no hay nadie que pueda justificar el tormento que la joven vivió dentro de Cantora. «Hay que ver todo. No está bien que tú amenaces a tu madre y que estés pensando en sentarte en la tele», empieza diciendo. «No está bien hecho, pero lo hizo después de cortarle el pelo, mientras Isa corría al rededor de la mesa de la cocina».

Terelu Campos en Telecinco. (Foto: ¡De Viernes!)

Más adelante ha añadido: «La niña tuvo una reacción fea, pero eso no es acción reacción. Es un adulto hacia un hijo que se le ha protegido demasiado, que no se le ha dejado hacer una vida normal, mientras su hermano lo hacía, independientemente de que tenga relaciones. La reacción puede ser la torta, pero no darle un manguerazo en invierno, aunque fueran dos gotas de agua, no es normal».

Raquel Bollo no ha dado réplica al reproche de Terelu, al contrario. Ha reconocido que lo que pasó no estuvo bien, pero insiste en que los hechos relatados por Chabelita no se ajustan 100% a la realidad. «No lo justifico, digo que no es como se ha contado».

Tras estas palabras, la periodista Ángela Portero, también colaboradora de ¡De Viernes!, ha sacado a la luz toda su información para demostrar que Isa Pantoja no está mintiendo. «Isa salió corriendo hasta el porche, entonces su hermano le dijo de todo y le mandó desnudarse. Le dijo a su madre que se fuera y le regó, no le mojó, le regó. Isa se puso de rodillas y empezó a gritar tan fuerte que le escucharon todos y Agustín salió a por ella. Isa ha tapado a todo el mundo, pero lo que pasó fue un delito», declara la colaboradora para zanjar el asunto.