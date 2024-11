Isa Pantoja se pronuncia sobre el distanciamiento entre su madre y Anabel Pantoja

Hace tan solo unos días salió a la luz que Isa Pantoja está embarazada de su segundo hijo, el primero con su marido Asraf Beno. Una buena nueva que llega en un momento familiar convulso, ya que la colaboradora de televisión está distanciada de su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, también ha trascendido que la tonadillera ha tomado también distancias con otro miembro cercano a ella: Anabel Pantoja. Y es que cabe destacar que, la influencer se encuentra en la recta final de su embarazo.

Si bien este pasado 13 de noviembre, Antonio Rossi reveló en Vamos a ver que Anabel Pantoja y su tía no tienen la misma relación que antes. «Con Anabel no está tan cercana como la gente se cree. Más bien está muy lejos. Y muy lejos es muy lejos», contó el periodista. «Yo te diría que hace meses que no hablan», añadió, al mismo tiempo que definió la situación como un claro «distanciamiento personal». Ahora, tras estas declaraciones Isa Pantoja se ha pronunciado al respecto en el citado espacio.

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

«No lo sé», ha dicho en un primer momento al ser preguntada sobre si era conocedora del distanciamiento de la cantante y Anabel. «Hasta donde yo sé ellas siempre han estado unidas y muy bien», ha añadido. «Yo no sé si es así o no. Eso lo sabrán ellas», ha puntualizado sin querer entrar en muchos más detalles al respecto.

Anabel e Isabel Pantoja. (Foto: Redes Sociales)

Un inesperado distanciamiento

El distanciamiento entre Isabel Pantoja y Anabel ha provocado una vorágine de reacciones en la crónica social de nuestro país, ya que desde siempre han estado muy unidas. De hecho, antes de que la creadora de contenido estuviera embarazada trabajaba junto a la artista. Antonio Rossi comentó también que más allá de la esfera personal, Pantoja también prescindió recientemente de los servicios de Anabel en sus espectáculos. «Tuvieron la excusa perfecta del embarazo, pero la desplazaron y pusieron en su lugar a alguien profesional. Dejaron de contar con sus servicios», explicó, dejando al descubierto que también existe una ruptura profesional entre ambas.

Al margen de este nuevo conflicto familiar, Isa Pantoja ha vuelto a acaparar gran parte de la atención mediática tras dar a conocer su reciente embarazo. «¡Estoy embarazada de dos meses, nueve semanas! […] En mi primer embarazo nadie me dio la enhorabuena. Ahora quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti», contó en Lecturas. Un embarazo que llega un año después de darse el ‘sí, quiero’ con Asraf Beno.