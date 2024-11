La familia Pantoja crece. Hace unos días salía a la luz que Isa Pantoja espera su primer hijo en común con Asraf Beno un año después de darse el ‘sí, quiero’. Tras darse a conocer esta buena nueva, las reacciones no han tardado en llegar y la más esperada era la de Isabel Pantoja, quien se encuentra en estos momentos distanciada de su hija.

La reacción de Isabel Pantoja

La tonadillera, que ya está instalada en Madrid después de meses demorando su estancia en la capital, ya es conocedora de que volverá a ser abuela. Su reacción, sin duda, era la que más se esperaba y ya ha trascendido cómo ha afrontado esta buena nueva que la convertirá en abuela de nuevo.

Isabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

«Ayer a última hora del día Isabel Pantoja estaba en Madrid acompañada de tres personas más. Cuatro en total, entre ellas Agustín Pantoja. Es él quien se entera de esta noticia, muy buena para todos, pero para ellos no sé», comenzó diciendo Leticia Requejo en TardeAR. «Él se lo comunica a su hermana como una noticia más, una normal. Fue sobre las 22:00 de la noche, me encantaría deciros que viendo TardeAR, pero no», prosiguió.

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

«Me confirman que Isabel no tuvo ni un ápice de reacción, de alegría ni felicidad. Me hablan que hay un momento tenso en el ambiente. El primero en reaccionar fue Agustín, que critica el ‘modus operandi’ de cómo ha comunicado esta noticia vía exclusiva, que el mismo que Anabel, ahí lo dejo. Después de esta primera impresión del tío de Isa y pasados unos minutos, a pesar de que no hubiera una primera reacción por parte de lsabel, me confirman que de la propia boca de la artista sale la frase ‘espero que las cosas vayan bien’», añadió la periodista.

Por otro lado, Marisa Martín Blázquez, que también estaba en el plató, arrojó más información sobre la reacción de la cantante. «Le remueve un poco que su hija va a ser de nuevo madre pero parece que lo que más le molesta es que sea con Asraf, al que no puede ni ver. También me cuentan el momento de tensión en el que no sabían qué hacer por lo que iba a decir Isabel. Me comentan que esta mañana ha estado a punto de escribirle un WhatsApp, no sé si finalmente lo ha hecho», comentó Blázquez

La reacción de Kiko Rivera

Kiko Rivera e Isa Pantoja están distanciados desde hace algún tiempo. Sin embargo, tras salir a la luz que la colaboradora de televisión está embarazada de su segundo hijo (el primero con Asraf Beno) ha querido lanzarle un mensaje. Una postura con la que ha propiciado de alguna manera un pequeño acercamiento a través de las redes sociales.

Kiko Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

«Una nueva vida siempre es motivo de celebración», comenzó diciendo. «Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte», añadió. «¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», terminó diciendo el artista, que está volcado en sus diversos compromisos profesionales y alejado del foco público.