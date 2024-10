Ha pasado más de una semana desde que Isa Pantoja concediera una entrevista al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera. No obstante, la familia Pantoja continúa inmersa en el candelero mediático. Especialmente, en lo que refiere al episodio en el que Isa Pantoja fue obligada a ir al ginecólogo, de la mano de su hermano, al sospechar su madre que ya había mantenido relaciones sexuales.

Kiko Rivera no se ha pronunciado, por el momento, al respecto de este asunto. Sí lo ha hecho, no obstante, Irene Rosales. La ex colaboradora de Fiesta y esposa del DJ ha sido captada por las cámaras de Gtres dando un paseo por las inmediaciones de su domicilio en Sevilla y, preguntada expresamente por ello, Irene ha contestado con una actitud de lo más desvinculante, aunque manteniendo férrea, eso sí, su defensa a Kiko. «No voy a decir nada, ya no voy a opinar ni a decir nada más. No quiero decir nada porque lo que pueda decir al final…Kiko tiene que estar centrado en él y sanarse él desde hace tiempo, y ya está», han sido sus palabras.

Irene Rosales por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

La nuera de Isabel Pantoja no ha querido ahondar en más detalles acerca de cómo se encuentra Kiko tras todas las informaciones que están surgiendo en torno a su figura, ni tampoco ha querido revelar si el ex concursante de Gran Hermano VIP le había contado algunos de los episodios que ahora han visto ahora la luz gracias al relato de Isa Pantoja. «No quiero decir nada más de verdad, son preguntas que no puedo contestar y en las que no quiero entrar», ha expresado.

Isa Pantoja tiende una mano a Irene Rosales en el conflicto