Kiko Rivera, que está inmerso en sus diferentes retos profesionales que tienen relación con la industria de la música, se ha convertido en uno de los invitados de Late Xou, presentado por Marc Giró. El cantante acudió al programa para presentar su nuevo single, Malibú. Un tema electro-latino que ya está teniendo su acogida a través de las redes sociales.

Si bien en un primer momento la conversación entre Marc y el hijo de Isabel Pantoja arrancó de una manera distendida, abordando temas cotidianos y haciendo un recorrido por su historial televisivo, poco después ahondaron en temas más delicados que marcaron el pasado del invitado. Con total naturalidad, Kiko Rivera habló sobre sus hábitos en la vida. Mencionó que, ahora, se levanta a las cuatro y media de la mañana, algo impensable en el pasado porque estaría por «la penúltima copa». Ante esta confesión, el presentador le preguntó si había dejado todo tipo de estupefacientes, a lo que el artista respondió con un: «Gracias a Dios». Seguidamente, Marc le felicitó por ello. «Yo he vivido lo mío, aunque no creo que llegara a lo tuyo, pero te felicito», comentó.

Kiko Rivera en ‘Late Xou’. (Foto: Redes sociales)

En esta misma línea, el DJ también compartió en el citado espacio las dificultades que enfrenta al dedicarse a la vida nocturna, especialmente con el consumo de alcohol. «Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, que me dedico a la noche. Aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, para el hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol», contó.

No es la primera vez que Kiko Rivera se sincera sobre este complicado asunto. Durante su participación en Gran Hermano, en 2019, decidió abrirse con la audiencia para dar a conocer cómo vivió esta etapa de su vida. «Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar», dijo.

Kiko Rivera en un coche. (Foto: Gtres)

«Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. No me quería ir sin decirle a la gente que se puede salir, que es muy malo, solo trae problemas», añadió. «Ya hace un año y medio que estoy limpio. Me costó muchísimo. Gracias a dios lo he conseguido, aún sigo con el tratamiento y haciéndome mis pruebas», explicó el cantante.

Kiko Rivera en ‘La Resistencia’. (Foto: Movistar +)

Sobre Isabel Pantoja

Al margen de actualizar su situación con el consumo de drogas, Kiko Rivera, también habló sobre su madre, aunque sin entrar en detalles sobre la guerra familiar en la que viven desde hace ya varios años. «Es la mejor artista de este país», indicó a pesar de los «problemas» que tienen, ya que «se quedan en casa».