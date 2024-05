Isa Pantoja ha vivido un fin de semana cuando menos complicado. La colaboradora de televisión tuvo que acudir a urgencias tras encontrarse indispuesta, tal y como ella misma relató a través de su perfil de Instagram. Tras llevar diez días de tratamiento y empeorar su estado, Isa se vio obligada a acudir al hospital después de sufrir una fuerte crisis de asma. «Han sido diez minutos horrorosos. Notaba las vías respiratorias superestrechas. No podía respirar ni por la nariz, ni por la boca. Me he sentido fatal», comentó la que fuera también concursante de Gran Hermano VIP. Finalmente, indicó el diagnóstico clínico: una bronquitis. «Llegué a pensar que me moría», comentó.

Este revés de salud se ha producido días después de que confesara el verdadero motivo por el que no invitó a su madre, Isabel Pantoja, a la comunión de su hijo, fruto de una relación anterior con Alberto Isla. «Sabía que no iba a venir». explicó Isa.

Isa Pantoja y Asraf Beno en Alcalá de Guadaira. (Foto: Gtres)

«Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaban, ni la espero», añadió Isa Pantoja en Vamos a ver. «Quizás normalizo una cosas que no son normales. Por respeto a mi hijo, prefiero no opinar de todo lo que pienso», prosiguió. Sin embargo, no ha trascendido si la tonadillera se ha puesto en contacto con su hija después de que se conociera su estado de salud.

Isabel Pantoja, durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, en los últimos años, Kiko Rivera también ha tenido que enfrentarse a diversos achaques de salud. Motivo por el que sí ha tenido un breve acercamiento con la cantante. Sin ir más lejos, el pasado verano, el artista fue ingresado en el Hospital Vithas de Sevilla para someterse a un cateterismo con el que solventar una afección cardiáca. Enclave hasta el que se desplazó la intérprete de Marinero de luces para estar junto a su primogénito en aquel delicado momento. De esta manera, ambos dejaron de lado las rencillas del pasado.

Kiko Rivera en Alcalá de Guadaíra. (Foto: Gtres)

Asimismo, antes de esta dolencia, Kiko Rivera sufrió un ictus que provocó que la parte izquierda de su cuerpo quedara paralizada. Al conocer lo que le había ocurrido, Isabel Pantoja le llamó por teléfono. «Mi madre me hizo una videollamada. Me emocioné tanto… me puse a llorar, me sentí tan mal que los médicos me lo prohibieron (…) Le explicamos a mi madre que no me podía llevar sobresaltos. Esa fue la razón por la que mi madre no vino», contó Kiko en El show de Bertín.

En dicha intervención, Kiko Rivera tomó una decisión y lanzó un mensaje a su madre: «Necesito que llegue ese día -hizo referencia a una reconciliación-. Para mí estas navidades han sido muy complicadas. He estado con la familia de mi mujer pero he echado mucho de menos a los míos. Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo porque estoy jodido». Sin embargo, por ahora, tanto Isabel Pantoja como sus dos hijos continúan distanciados.