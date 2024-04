El despiadado dardo de Kiko Rivera contra su madre en la cuenta atrás al concierto de la cantante

Kiko Rivera lo ha vuelto a hacer. En medio de la guerra abierta que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, el DJ ha lanzado un duro mensaje dedicado a la tonadillera que deja más que claro que, por ahora, no han firmado una tregua ni se espera que lo hagan. Todo ha ocurrido a raíz de un video publicado por la influencer Lola Lolita, en el que se muestra tirándose en paracaídas. En la escena, la joven no para de gritar «¡Mamá!» durante el descenso, algo que ha provocado la reacción inmediata de Kiko en los comentarios de la publicación: «Si yo tuviera que llamar a mi madre, seguro que me empuja sin paracaídas», escribía en un tono jocoso.

Como era de esperar, el comentario se ha vuelto viral en cuestión de segundos y ya ha registrado más de 16.000 me gustas con un sinfín de reacciones muy dispares al respecto. Mientras que hay usuarios que apoyan incondicionalmente su espontaneidad con mensajes como: «Qué crack», «Es grandioso, Kiko», «Kiko Rivera, todo un referente», hay otros que siguen cuestionando su actitud: «¿Por qué dice eso de su madre?».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ℜ𝔢𝔶 𝔡𝔢 𝔄𝔯𝔪𝔞𝔡𝔞 (@ceciarmy)

Por ahora, el marido de Irene Rosales no se ha pronunciado al respecto, por lo que no ha querido aclarar el debate que se ha generado con su comentario. Sea como fuere, lo cierto es que sus palabras han vuelto a poner en la primera plana de la noticia la inexistente relación que existe entre madre e hijo, complicando aún más que se produzca algún tipo de reconciliación. Cabe recordar que su ruptura llegó en 2020 tras descubrirse ciertos aspectos que hasta ahora eran desconocidos, de la herencia de Paquirri, fallecido en 1984 como consecuencia de una cornada sufrida en la corrida de la feria de Pozoblanco, en Córdoba.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’. / Gtres

Isabel Pantoja, volcada en su carrera

El nuevo dardo del DJ dedicado a su madre ha llegado en plena cuenta atrás para el concierto de Isabel Pantoja en la capital. La tonadillera se subirá al escenario del WiZink Center el próximo sábado, 13 de abril, con motivo de celebrar sus 50 años de carrera musical. La cita con sus fans madrileños ha conseguido colgar el cartel sold out por lo que para que todo salga según lo esperado, la cantante lleva varias semanas de ensayos preparando todo.

Isabel Pantoja durante uno de sus conciertos. / Gtres

Haciendo gala de su hermetismo, es muy improbable que en algún momento se pronuncie sobre su nula relación con su hijo Kiko, ya que no lo ha hecho hasta ahora pese a los movimientos y entrevistas que ha concedido el ex concursante de Supervivientes hablando de la artista.

El comentario de Kiko Rivera en el video de Lola Lolita no ha sido el único dardo que ha publicado en las redes y que ha dedicado a su madre a lo largo de estos años. Cabe recordar que con motivo de la presencia de Isabel Pantoja en El Hormiguero, entrevista en la que no habló en ningún momento de ninguno de sus hijos, el DJ escribió lo siguiente en las plataformas digitales: «Buenos días, mi gente. Nada más que añadir». Un mensaje muy enigmático que, aunque no mencionara nada en concreto, generó todo tipo de especulaciones sobre si iba dirigido directamente a la intérprete de Marinero de luces.