Kiko Rivera confiesa el momento sexual más incómodo con Isabel Pantoja: «Terminé mirándole a los ojos»

Kiko Rivera se ha convertido en el último invitado de La Resistencia de esta semana con motivo de la promoción de su último single, Malibú. Una canción con la que pretende conseguir los exitosos datos que logró con El Mambo en las plataformas digitales. Pero más allá de su gran momento profesional, el artista también se sinceró con David Broncano sobre algunas anécdotas de su adolescencia que vivió con su madre, las cuales han acaparado gran parte de los titulares de este viernes.

Kiko Rivera en ‘La Resistencia’/ Movistar +.

Y es que el DJ quiso compartir en el programa de Movistar + un momento de carácter sexual que le ocurrió con Isabel Pantoja delante y que el mismo cataloga como bochornoso a día de hoy. «A mí me pilló haciéndome una paja. Me pilló justo en el momento para terminar. Me corrí mirando a mi madre», revelaba. Broncano se quedó asombrado ante el ‘tierra trágame’ por la que tuvo que vivir el invitado y quiso saber más acera de lo sucedido: «Para mí fue un momento vergonzoso, estaba en mi cuarto. No pude disimular porque entró en el momento en el que no puedes parar. Me imagino que ya ni se acordará de eso», recordaba entre risas.

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de «me corrí mirando a mi madre» es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar. Posiblemente la mejor historia de pajas que se ha escuchado en este programa. #LaResistencia pic.twitter.com/NJM3nvzIdu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2024

Pero esa no fue la única pillada íntima que vivió Kiko Rivera con su madre. Y es que durante su visita a La Resistencia también confesó que una vez la tonadillera le pilló viendo una película de cine para adultos con un amigo, en el salón de su casa, y a altas horas de la madrugada.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja: una relación de pilladas

Este entrevista ha vuelto a poner de manifiesto la relación que Kiko Rivera e Isabel Pantoja mantienen a día de hoy, la cual es completamente nula. Sin embargo, sin saber lo que opina verdaderamente la intérprete de Marinero de luces sobre las palabras de su único hijo, lo cierto es que echando la vista atrás se puede decir que su relación está completamente marcada por las pilladas.

Al margen de las anécdotas sexuales que han salido a la luz este jueves, cabe recordar que el DJ dinamitó todo tipo de relación con su madre cuando descubrió inesperadamente que tenía guardada parte de la herencia de su progenitor en una habitación secreta ubicada en Cantora. Así, tal y como él mismo ha revelado en multitud de entrevistas, fue testigo de como Pantoja tenía escondidas las pertenencias de su padre, las cuales formaban parte del reparto de la herencia que también correspondía a sus hermanos, Francisco y Cayetano.

Kiko Rivera en el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’/ Mediaset.

Todo ocurrió un 2 de agosto, justo coincidiendo con el cumpleaños de la tonadillera y, tan solo unos meses después, Mediaset se hizo eco de lo ocurrido con un programa dedicado exclusivamente a la herencia del torero fallecido bajo el nombre Cantora: la herencia envenenada. Fue en ese plató donde el sevillano se mostró más dolido que nunca con su madre.

«Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo […] No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco […] No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero. En la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos», sentenció por aquel entonces.