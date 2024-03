Kiko Rivera confiesa en ‘La Resistencia’ la pillada sexual que le hizo Isabel Pantoja

La Resistencia ha cerrado la semana de invitados con Kiko Rivera después de que el rapero Ayax hablase de su vida sexual. Este jueves ha sido el cantante el protagonista al hablar de un embarazoso momento sexual que vivió con su madre, Isabel Pantoja. Ha hablado de ello al llegar a las clásicas preguntas del programa.

El artista llega después de haberse convertido en uno de los artistas del momento gracias a la canción Mambo, que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y es una de las más virales de las redes sociales. Para este 2024, pretende repetir el éxito con Malibú.

Como es habitual, el momento más esperado de la entrevista ha sido el de responder a las preguntas clásicas, pero el andaluz ha preferido dar más detalles de su adolescencia y de las veces que le pilló en plena faena.

«A mí me pilló haciéndome una paja. Me pilló justo en el momento para terminar. Me corrí mirando a mi madre», ha dicho ante una mezcla de sorpresa y terror de todos los que allí estaban. «De ahí salió todo sobre mi madre», ha bromeado más todavía.

Lejos de parar, el dj ha querido dar más detalles todavía de aquel momento. «Para mí fue un momento vergonzoso, estaba en mi cuarto. No pude disimular porque entró en el momento en el que no puedes parar. Me imagino que ya ni se acordará de eso», ha explicado.

Completamente alucinado, el presentador ha comentado a preguntar: «¿Qué te dijo? Le salió un gallo por primera vez en su carrera… ¿Lo comentasteis después?». «No, nunca más lo hablamos. Para mí fue un momento muy vergonzoso», ha comentado Rivera.

«Estaba en mi cuarto y entró sin llamar, fue una falta de respeto, pero es que es la Pantoja, pero lo pasé muy mal», ha justificado. «Es que como te cojan en el momento… Los últimos tres toquetazos que se da uno, no te los da nadie» ha continuado. «Es así de claro. Ya puede venir quien quiera que esos últimos ‘pam, pam, pam’ son… y entró en el segundo», ha rematado.

Pero no fue la única cazada que sufrió durante su adolescencia, ya que en otras ocasiones también volvió a pasar por algo parecido. Ha recordado con los espectadores de La Resistencia cuando la tonadillera le volvió a pillar, esta vez viendo una película porno en el salón de Cantora con un amigo: «En mi cuarto no tenía Canal + porque mi madre quitó la llave, solo se veían rayas, de ahí mi enganche cuando fui mayor…».

Pero la imagen fue mucho peor todavía: «Estábamos en el salón, llegó ella. Mi amigo se subió los pantalones y se fue, pero a mí me pilló con el pene una mano, el mando en la otra… fue un desastre».

La sequía sexual de Kiko Rivera que ha contado en La Resistencia

Pero no acabaron ahí las confesiones, también ha dado datos sobre cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días, una de las preguntas clásicas más esperadas. «Llevo un polvete este mes, que tampoco fue muy largo. Tengo más dinero que las veces que follo», ha dicho.

El peor momento ha sido el momento de hablar sobre el dinero y, como es habitual, ha vuelto ha salir Isabel Pantoja: «Ahí voy a necesitar la ayuda de los míos para gestionar eso porque cuando veo dinero sale el diablo». De esta manera ha confirmado que la herencia de su padre y la venta de la finca más famosa de España sigue estancada.