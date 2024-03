«Damos volteretas»: la inesperada respuesta de Ayax en ‘La Resistencia’ a la pregunta de las relaciones sexuales

Ayax Pedrosa ha vuelto a sentarse como invitado de La Resistencia, pero esta vez lo hacía para hablar de un proyecto cinematográfico como es su participación en la película Tratamos demasiado bien a las mujeres. Además de hablar de su papel, también ha tenido que contestar a las preguntas clásicas del dinero y las relaciones sexuales.

La charla vivió uno de los momentos que solo pueden pasar en el programa de Movistar Plus+ cuando el artista ha repasado todas las polémicas que ha tenido a lo largo de los años. Para no olvidarse de ninguna ha leído todas en un enorme diario en el que ha ido apuntando todas, la gran mayoría provocadas por sus comentarios en las redes sociales.

De esta manera ha querido celebrar que en 2024 está muy tranquilo y no ha tenido, por ahora, ninguna. Ha confesado, además, que ha llegado al programa con la intención de «estas tranquilo» y no meterse en problemas para no romper la racha tan positiva.

Ayax responde a las preguntas clásica de La Resistencia

Broncano ha comenzado por el dinero, queriendo saber cuánto dinero tiene el banco un rapero de éxito, que además está dando pasos en el mundo de la interpretación. Para evitar dar el dato ha comenzado dejando claro que hay mucha gente que le debe dinero.

«¿Quién es tu mayor deudor?», ha querido saber el presentador para conocer más detalles jugosos. Ha comenzado diciendo que iba «a dar nombres» porque muchos de ellos son «colegas» y prefería no meterse en problemas, pero el de Jaén le ha seguido insistiendo. «Si digo algo, mañana Eugenio, Paco y Patruclo me van a llamar y me van a decir: ‘Ey, tronco. Estoy en la mierda’», desvelando así las identidades de los morosos.

Pero ahí no ha terminado, ya que también ha respondido al dinero que tiene en su poder, una cantidad que, como muchos se podían esperar, tiene bastantes ceros. Para no dar una cantidad concreta se ha ofrecido a dar una franja aproximada, pero a los pocos segundos se ha dado cuenta de que iba a ser «un error».

«Mi, franja, más inversiones, está entre 200.000 y 300.000 euros. Siempre tengo lo mismo», ha confesado. Este dato ha sido bastante aplaudido por el público que estaba en la gradas. «Buenos ahorros», ha celebrado David al escucharlo.

Tras hablar de asuntos económicos, Ayax también ha tenido la oportunidad de contestar a cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días. En el plató se encontraba Velise, su pareja desde hace tres años, por lo que ha ganado interés especial cuando ha sido enfocada por las cámaras.

«Cariño, damos volteretas», ha dicho mirando hacia la grada mientras la cara de ella era un auténtico poema al ver que estaba hablando de su intimidad. El cantante ha insistido en que «damos volteretas», una manera de no dar el número concreto y salir airoso de esta pregunta, que seguro a con la que su novia no lo estaba pasando nada bien, tal y como se podía ver.