La ‘vuelta al cole’ en Baleares se encarece respecto al curso anterior: 850 euros por alumno

La ‘vuelta al cole’ será este año un poco más cara respecto al año pasado en Baleares. Según detalla la agrupación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), el coste medio de la ‘vuelta al cole’ para una familia con un hijo en primaria rondará los 850 euros, un 5% más cara que en 2024.

Los libros y el material escolar son las partidas que más pesan en el presupuesto familiar, por encima de ropa o calzado, según ha explicado el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, y ha advertido de que son precisamente estos artículos los que más se están encareciendo en las últimas campañas.

Sin embargo, Rodríguez ha explicado que dicho aumento «no es tan significativo» como el registrado en 2024, aunque el gasto escolar sigue siendo elevado, especialmente en los cursos de primaria.

«La primaria suele ser el grupo más caro –entre primaria, secundaria y estudios postobligatorios–, sobre todo por el desembolso en material y calzado», ha indicado. Además, si el colegio impone el uso del Chromebook, el gasto puede aumentar.

Por otro lado, el representante de la entidad ha subrayado que existen diferencias notables entre centros públicos, concertados y privados. «Los concertados y privados suelen ser bastante más caros porque imponen más material, como uniformes o chándales, que en la pública no se piden», ha explicado. «Esto incrementa mucho el importe del gasto», ha añadido.

Baleares, por encima de la media nacional

En cuanto a la comparativa con el resto del país, Rodríguez ha recordado que Baleares se sitúa habitualmente entre un 10 y un 15 por ciento por encima de la media nacional en el coste total de la ‘vuelta al cole’, una tendencia que, según ha augurado, continuará este curso.

Con respecto a los hábitos de las familias, el presidente de Consubal ha destacado que «cada vez se recurre más al reciclaje de materiales y libros de segunda mano», un cambio de tendencia que ayuda a contener el gasto.

Sobre las recomendaciones para afrontar la campaña, Rodríguez ha aconsejado adelantar las compras para evitar subidas de última hora. «Siempre es mejor no esperar al último momento», ha destacado.

Por otro lado, el presidente de Consubal ha subrayado que las familias deberían recurrir a todo lo que se pueda reutilizar de otros cursos, ya sean libros, material escolar, mochilas o ropa.

Además, ha advertido que conviene no acudir con los niños a la hora de hacer las compras, para evitar así gastos innecesarios. «Ir con ellos conlleva que puedan pedir caprichos que nos pueden hacer gastar más de la cuenta», ha explicado.

«Por ejemplo, muchas veces piden mochilas con un dibujo especial que pueden costar entre un 40 y un 50 por ciento más que otras opciones más asequibles», ha señalado.