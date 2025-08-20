Ni Zara Home ni Sklum: Mercadona tiene el ambientador que va a cambiar por completo tu casa

En los últimos años, parece haberse puesto muy de moda el que la casa no sólo huela bien sino que además la vela o el ambientador que usamos para ello, sea también algo decorativo. Una idea o tendencia que han sabido aplicar de forma acertada tiendas como Zara Home o Sklum pero que en el caso de supermercados como Mercadona no que se quedan atrás. De hecho, la cadena valencia tiene ahora el ambientador de varitas más decorativo de todos, con un olor irresistible pero por sólo 2,10 euros. Normal entonces que todo el mundo quiera tenerlo en su casa.

Porque, seamos sinceros, pocas cosas hay más agradables que llegar a casa y notar un aroma limpio, fresco y envolvente. Ese detalle que parece pequeño cambia por completo la percepción del hogar y hasta el estado de ánimo. Pues bien, Mercadona lo ha conseguido con su Ambientador de Varitas Magnolia Bosque Verde, un producto sencillo pero con una relación calidad-precio difícil de igualar. Además, su diseño no pasa desapercibido. A diferencia de otros ambientadores de supermercado, este viene en un formato cuidado, con caja elegante y un frasco discreto que se integra fácilmente en cualquier estancia. Es justo ese punto intermedio entre lo práctico y lo decorativo que hasta ahora parecía exclusivo de tiendas más especializadas en hogar.

El ambientador de Mercadona que conquista a todo el mundo

El gran secreto de este ambientador está en su fragancia. El aroma a magnolia es uno de los más buscados en perfumería y ambientación porque transmite calma y frescura a la vez. No es empalagoso ni artificial, sino equilibrado, con ese toque floral que se mantiene durante horas sin resultar invasivo. Ideal tanto para el salón como para un dormitorio, o incluso en el recibidor, donde consigue que la primera impresión al entrar sea siempre agradable.

Mercadona, a través de su marca propia Bosque Verde, ha logrado ofrecer una fragancia de calidad que compite directamente con los ambientadores de gama media-alta, pero reduciendo el precio a la mínima expresión: 2,10 euros por el frasco de 40 ml. Un detalle que explica por qué tantas personas lo están incorporando ya a su lista de la compra habitual.

Diseño cuidado y práctico

Este ambientador no sólo huele bien, también luce bien. El envase viene en una caja de tonos amarillos y florales, muy en sintonía con la fragancia de magnolia que contiene. Dentro, un frasco sencillo pero elegante que no rompe la estética de la habitación y que, además, se puede colocar en cualquier rincón sin ocupar demasiado espacio.

El sistema de varillas es otro de sus puntos fuertes. Permite regular la intensidad del aroma en función de cuántas coloques: menos varillas para un olor más suave, todas si lo que buscas es que la fragancia se note en cada rincón. Es una manera muy fácil de adaptar el ambientador a cada espacio y a cada gusto personal, algo que muchas veces no ofrecen otros productos más caros.

Un precio que no tiene comparación

Si comparamos este ambientador con los de otras tiendas dedicadas a productos para el hogar, la diferencia es evidente. Mientras que en esas tiendas un difusor de varitas puede superar fácilmente los 20 o 25 euros, en Mercadona se puede conseguir uno funcional, con un aroma cuidado y un diseño agradable por apenas 2,10 euros. Esa es la verdadera revolución: democratizar un producto que antes se consideraba un capricho de decoración premium.

Lo mejor es que su duración también sorprende. Según las indicaciones del fabricante, los 40 ml del frasco pueden llegar a ambientar durante más de tres semanas en condiciones normales. Una inversión pequeña que rinde mucho y que convierte este ambientador en uno de esos productos estrella que todo el mundo recomienda cuando lo prueba.

En definitiva, el Ambientador de Varitas Magnolia Bosque Verde ha conseguido que Mercadona se cuele de lleno en el terreno de la ambientación decorativa del hogar, un campo en el que hasta ahora reinaban marcas mucho más caras. Con un aroma floral fresco, un diseño cuidado y un precio al alcance de cualquiera, es lógico que esté triunfando y que sea, el que todo el mundo quiere y además, se ha hecho viral en las redes sociales.

Puede que este ambientador de varitas de Mercadona, no sustituya a un perfume de lujo para el hogar, pero lo que sí tenemos claro es que logra lo que de verdad importa: que el ambiente sea acogedor, que toda la casa huela bien y que, además, no desentone en la decoración. Como puedes ver, se trata de un producto que aunque sea algo tan sencillo demuestra que, a veces, los pequeños detalles son los que cambian por completo la forma en la que vivimos nuestro hogar. Con un espacio perfumado, fresco y lo mejor, te permitirá tener una repisa que te quedará mucho más bonita y decorada.