Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez este 1 de enero, a la espera de que a lo largo de la primera parte del año el Gobierno de Pedro Sánchez presente y saque adelante en las Cortes Generales unas nuevas cuentas públicas para el ejercicio 2026.

De esta forma, en el último Consejo de Ministros del año 2025, el Gobierno aprobó un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que actualmente están en vigor, ya que en 2024 y en 2025 no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas.

Seguirá ampliación