Nando Escribano rompe su silencio tras su ingreso en el hospital: «Según parece tendría…»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Nando Escribano se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión, sobre todo durante su etapa en el programa Cazamariposas, que presentaba junto a Nuria Marín. En la actualidad, el periodista trabaja en el programa Espejo Público, donde podemos verle de forma habitual como colaborador en secciones de corazón y entretenimiento. A pesar de todo, durante estas fechas tan señaladas, muchos son los que se han extrañado por no ver a Escribano en su puesto de trabajo. Nada tenía que ver con unas merecidas vacaciones, ni mucho menos, sino porque había tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital por un problema de salud. Al ser consciente de la preocupación que había generado entre sus seguidores en redes sociales, el propio Nando Escribano dio el importantísimo paso de sincerarse y explicar qué le había ocurrido exactamente.

Así pues, el que fuese presentador de Cazamariposas, quiso utilizar su perfil oficial en Instagram para dar a conocer los detalles de ese incidente que se produjo en una fecha tan señalada como fue el día de Nochebuena: «El 24 empezó una migraña que me fue a más hasta convertirse en el peor dolor que he sentido», confesó el reconocido periodista. Como no podía ser de otra manera, no tardó en acudir a urgencias. Fue entonces cuando los médicos decidieron hacerle «dos TAC craneales», así como varias resonancias para tratar de saber el motivo por el que sentía ese fuerte dolor en su cabeza. Los resultados no tardaron en confirmar el diagnóstico: había sufrido una «fuga de líquido cefalorraquídeo». Eso fue lo que le provocó ese fortísimo e insoportable dolor de cabeza. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, el periodista deberá guardar reposo.

«A la espera de más pruebas, me esperan algunos días por aquí, en horizontal, inmóvil y alejado del trabajo», explicó a sus seguidores de Instagram a través de stories. Por lo tanto, confirmó que no regresaría al programa Espejo Público hasta que los médicos lo consideren. Mientras tanto, está a la espera de que lleguen los nuevos resultados, que arrojarán más luz sobre lo sucedido.

Por si fuera poco, esta complicada situación no solamente ha provocado que Nando Escribano no pueda volver a su puesto de trabajo en el espacio matinal de Antena 3 por tiempo indefinido, sino que se ha visto obligado a «cancelar un viaje que tenía y esperaba con ilusión». Aun así, el periodista tiene muy claro que ojalá “todo sea eso”.

Como era de esperar, el periodista no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales por el apoyo y el cariño que ha recibido durante las últimas horas, desde que se dio a conocer el motivo de su repentino ingreso en el hospital. Ahora solamente tiene que esperar a que se produzca su recuperación total y, finalmente, todo haya quedado en un susto. ¡Mucho ánimo, Nando!