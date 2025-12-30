Fran Susín, dietista, lanza una advertencia sobre las uvas de Nochevieja: «Cuidado con algunas ..»

Llegamos al 30 de diciembre por lo que la cuenta atrás para acabar el año, hace que de nuevo las uvas de Nochevieja sean las protagonistas para las compras que haremos hoy en el supermercado. Puede que seas de los previsores y hayas decidido comprar tus uvas días atrás, o que esperes a hoy, pero debes fijarte bien y si te atrae la opción más cómoda de todas que no es otra que comprarlas en lata y ya peladas, has de tener cuidado ya que, dietistas y expertos como Fran Susín advierten de ellos debido a algo muy concreto.

Susín ha querido llamar la atención de los consumidores con un aviso que podemos encontrar en su cuenta de TikTok. Con ello no pretende alarmar a nadie, pero sí recuerda que no todas las opciones que encontramos estos días en supermercados son iguales ni igual de recomendables, especialmente las que se venden en lata. Su mensaje llega precisamente en el momento en el que miles de familias están cerrando los preparativos de la Nochevieja. Y lo hace porque, según explica, existen formatos de uvas pensados para las campanadas que incluyen ingredientes añadidos que modifican el producto original. En un vídeo que se ha viralizado en redes, Susín detalla por qué conviene fijarse bien en la etiqueta antes de elegir la opción más cómoda o más rápida.

La advertencia tiene un motivo claro: muchos consumidores dan por hecho que todas las uvas que se venden para Nochevieja son naturales y sin añadidos. Y no siempre es así. Por eso el especialista insiste en que conviene prestar atención, especialmente a un tipo de uva que en los últimos años ha ganado presencia en lineales y que como decimos, resultan la mejor opción en cuanto a comodidad y rapidez, pero no tanto cuando se trata de la nutrición.

El aviso de un experto sobre las uvas de Nochevieja

Según explica Susín, las uvas de Nochevieja que se venden envasadas en lata, y que son muy frecuentes en estas fechas, suelen llevar azúcar añadido. Es un formato práctico, pensado para abrir y consumir directamente, pero no responde a la idea de fruta fresca que la mayoría cree estar comprando. Añadir azúcar mejora el sabor y la conservación, pero convierte estas uvas en un producto más procesado y menos adecuado para quienes buscan mantener un consumo equilibrado.

El dietista no habla de peligro ni de riesgo sanitario, pero sí insiste en que es importante saber qué estamos comprando. El hecho de que estén diseñadas para las campanadas no significa que sean la mejor elección nutricional, especialmente cuando existen alternativas más sencillas y con una composición más limpia. De hecho basta que cojamos una de estas latas de cualquier supermercado para darnos cuenta que apenas 100 gramos de este tipo de uvas tienen más de 14 gramos de azúcar.

Qué recomienda comprar entonces

Susín propone optar por uvas a granel, la opción más natural y la que permite elegir pieza a pieza. También considera válidas las bandejas de uvas preparadas para Nochevieja siempre que indiquen claramente que no contienen azúcares añadidos. En su opinión, son opciones que mantienen el producto en su estado original y evitan ese añadido innecesario presente en el formato en lata.

Pero no sólo eso, el dietista anima a realizar la compra en mercados tradicionales cuando sea posible. Allí es más fácil encontrar fruta fresca sin envases adicionales y se evita, además, el uso de plásticos. Es un detalle que él subraya en varios de sus contenidos y que encaja con la tendencia creciente de reducir embalajes en productos de consumo cotidiano.

Un producto sencillo pero que es mejor comer natural

Parte del éxito de su publicación radica en que el gesto de comprar uvas para las campanadas es universal. Todos lo hacemos y casi nadie revisa etiquetas porque asumimos que estamos ante un producto simple. La advertencia de Susín desmonta esa idea y recuerda que, incluso en algo tan cotidiano, conviene dedicar unos segundos a revisar qué se está comprando.

Su mensaje no cambia la tradición ni cuestiona el ritual de las doce campanadas. Sencillamente pone el foco en que la opción más práctica no siempre es la mejor desde el punto de vista nutricional. Y que, si la elección está en nuestras manos, lo más recomendable sigue siendo lo de siempre: uvas frescas, sin añadidos y listas para disfrutar sin sorpresas.

Así este año, mientras millones de hogares preparan la llegada de 2026, las recomendaciones de este experto han servido de recordatorio para quienes prefieren mantener hábitos de consumo más conscientes. La noche del 31 volverá a llenarse de brindis y deseos, y las uvas de Nochevieja seguirán siendo protagonistas. Elegirlas bien es, según el dietista, el primer paso para empezar el año con un gesto sencillo, pero un poco más saludable.