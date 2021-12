La tradición de comer uvas en Nochevieja no viene de donde creías: su curioso origen

Las uvas son una tradición en Nochevieja que no podemos dejar escapar, seguir las campanadas mientras se come esta fruta nos traerá suerte todo el año. En toda mesa de Fin de Año no puede faltar un ingrediente fundamental, las uvas de la suerte. Esta tradición tiene un origen muy curioso y quizás mucho más reciente de lo que pensamos. Las uvas son un producto local que nos acompaña en su mejor momento, este es el origen de un postre que inicia una celebración sin precedentes.

Nochevieja: Origen de la tradición de comer uvas

A finales del siglo XIX el consumo de uva acompañando el cava era uno de los caprichos de la alta sociedad madrileña. En la capital de España se copió el estilo de la alta sociedad francesa de hacer fiestas privadas en Navidades en las que se bebía champán y se utilizaban uvas como acompañamiento. Esta tradición solo al alcance de unos pocos se fue extendiendo dada la buena calidad de la uva de nuestro país.

La Nochevieja de 1909 fue el momento en que se inició la tradición de comer uvas en España el día de Fin de Año. Después de una cosecha con muchos excedentes los productores de esta fruta decidieron iniciar una campaña para consumir uvas esa noche tan especial del año. La variedad de uva blanca Aledo se vendió en paquetes de doce ya preparados para consumir el último día del año, como el postre del momento.

Desde Alicante hasta todo el país, ese excedente de producción acabó en las mesas de fin de año de forma inesperada con una campaña de consumo que triunfó. Desde entonces se comen las doce uvas en España para darle la bienvenida al nuevo año. Siendo un país que instaura su propia tradición en ese aspecto, con las uvas de protagonistas.

Las uvas se asocian al vino y a la celebración, son uno de los indispensables de la cultura mediterránea, sin ellas sería imposible degustar esos caldos que nos convierten en los primeros productores del mundo. Esta fruta será también la que se convierta en la base de un final de fiesta apoteósico.

Prepara las uvas y pide un deseo esta noche mientras va comiendo una a una las 12. Las Nochevieja no sería lo mismo sin este ingrediente nacional que está listo para quedarse desde hace más de 100 años en esta celebración tan especial que no podemos dejar escapar por nada del mundo.