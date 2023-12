Este martes se ha hecho viral un vídeo en clave de humor en el que se ve a Pedro Sánchez escribir su particular carta a los Reyes Magos para que le dejen sus regalos para él y sus amigos. Imitando la voz de Sánchez se puede escuchar en el vídeo de humor cómo se acuerda de todos los independentistas, nacionalistas y comunistas que con su apoyo han hecho posible que se mantenga en La Moncloa. Con un tono sarcástico y en clave de comedia, destaca en el vídeo los regalos que pide para él: «Por último, me gustaría un puestito en Europa», el cual se marca en rojo en este vídeo en clave de humor junto con todas las concesiones que ha hecho a cambio de mantenerse en Moncloa sin vacilar en atacar el Estado de Derecho.

«Queridos progres y progras magos y magas», empieza la carta de Pedro Sánchez a los Reyes Magos, haciendo un guiño al lenguaje inclusivo, criticado en diferentes ocasiones por la propia Real Academia de la Lengua, diferentes lingüistas, académicos y profesores de español.

«Este año me he portado muy bien y he vuelto a detener al fascismo a los neoliberales y a la ultraderecha», se puede escuchar en el vídeo que empieza con uno de los asuntos recurrentes que utiliza Pedro Sánchez y el PSOE para desviar la atención cada vez que tiene algún escándalo debido a su gestión como presidente.

«Como he sido muy progresista y he derrotado a Franco, querría pediros unos regalos. Me gustaría mucho que me regalarais el Tribunal Supremo, que sigue anulándome los nombramientos que hago a mis amigos, amigas y amigues», se puede escuchar en el vídeo en clara referencia a las injerencias que ha cometido Pedro Sánchez vulnerando la división de los tres poderes en España.

«También querría la Monarquía que la corona me queda muy bien», se hace referencia en el vídeo, recordando sin mencionarlos de manera directa todos los insultos de Pedro Sánchez al Rey al no respetar el protocolo.

«Y un mejor cátering para el Falcon, que le falta caviar», se menciona en el vídeo haciendo referencia a todos los excesos de Sánchez.

«También pienso en mis amigos. A Otegi, traedle una capucha. A Puigdemont, la amnistía pronto. Y a Rufián, dos kilos de mazapanes y un cochinillo», se indica en el vídeo sobre los socios de Sánchez.

«No sé por qué tengo un chino aquí atrás. Debe ser otro de mis asesores a dedo que ya no quedan españoles que enchufar. Por último, me gustaría un puestito en Europa para cuando deje este país como un solar», se resalta en el vídeo en clara referencia a las previsiones económicas ante el exceso de las políticas de gasto.

«Eso es todo queridos Progress. Feliz solsticio de invierno y Allahu Akbar», se resalta para terminar el vídeo después de los ataques de Sánchez y sus socios a los católicos en España, los cuales representan la mayoría de la población española, mientras anteponen otras religiones con menos creyentes en España.