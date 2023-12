El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que impulsó la Ley de Amnistía que pactó con los separatistas por los resultados de las elecciones generales del 23J, en concreto de los 7 diputados de Junts que exigieron esta norma como condición para investirle. «Yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso. Evidentemente el 23 de julio propició un escenario parlamentario que hizo que las distintas fuerzas políticas en el Congreso tuviéramos que tomar esa decisión», ha admitido.

«Las motivaciones yo las he explicitado, hay que hacer de la necesidad virtud. Lo he dicho en muchas ocasiones, yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso, evidentemente es coherente con la política de normalización que llevo en Cataluña, pero no era el paso que tenía pensado dar», ha asegurado Sánchez este lunes en una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

El líder del PSOE y el resto de su Gobierno venía defendiendo esta medida de gracia por «la convivencia en Cataluña», por lo que ahora Sánchez tumba este argumento para reconocer que ha impulsado la amnistía con el fin de obtener los votos de los 7 diputados de Junts, la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont.

«Evidentemente el 23 de julio propició un escenario parlamentario y político que hizo que las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados tuviéramos que tomar esa decisión», ha apostillado el líder del Ejecutivo.

Además, afirma también que ha impulsado esta medida de gracia para «poner freno al avance del PP» con Vox, es decir, con la finalidad de que Alberto Núñez Feijóo no pudiera ser presidente del Gobierno a pesar de que el PP haya sido la lista más votada en los comicios del 23J.

«Lo que quiero decir es que las motivaciones son: uno, pues que haya un Gobierno progresista, poner freno al avance del PP con la ultraderecha. Y en segundo lugar, seguir una política coherente con la política de normalización y estabilización que llevo desde hace cinco años propiciando y practicando en Cataluña», ha esgrimido.

«Contador a cero»

Por otro lado, Pedro Sánchez considera que la Ley de Amnistía supone «poner el contador a cero». «Ya lo dije con los indultos, la intención era volver a ese punto, antes de 2017, cuando nos separamos. Es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero. Lo importante es la intención de excepción a la norma», ha defendido.

El dirigente socialista acusa al PP de volver «a utilizar la cuestión catalana como un elemento de confrontación» y de «obstaculizar propósitos nobles como la convivencia y el contencioso territorial». «Me llama la atención, en negativo, lo que estamos viendo en el PP, que después de todo vuelve a utilizar la cuestión catalana como un elemento de confrontación», ha señalado.

«La derecha siempre busca excusas para obstaculizar propósitos nobles como la convivencia y el contencioso territorial. La amnistía no se tramita sobre el vacío sino sobre un contextos concreto con dos dimensiones. Una dimensión global con el avance de la ultraderecha en el mundo. Y la otra disyuntiva es ver si con el gobierno progresista podíamos acercarnos y mejorar la convivencia en Cataluña», ha zanjado Sánchez.