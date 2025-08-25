El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha detenido este lunes al responsable del incendio forestal que se declaró el domingo en Molinaseca (León). Se trata de un anciano de 75 años que encendió una hoguera para cocinar a la hora de comer.

El incendio provocó el desalojo de todos los vecinos de esta localidad y de Lombillo de Los Barrios y mantuvo en vilo a la zona durante toda la tarde hasta que se logró controlar a primeras horas de éste lunes.

La investigación realizada por la Guardia Civil ha determinado que el origen del incendio tuvo lugar en la hoguera que hizo la persona detenida y que se enfrenta a una acusación por un delito de incendio forestal que implica penas de entre seis meses y cinco años de prisión, en función de la gravedad del incendio y la voluntariedad del hecho.

Tras identificar y detener al responsable del incendio forestal, la Guardia Civil ha enviado las diligencias penales al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), además de a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

El incendio provocó desalojos

Sólo unas horas después de que la hoguera del anciano detenido prendiera el monte, las llamas se habían transformado en un incendio forestal de magnitud y se declaró el Nivel de Incidencia 2 para el siniestro.

Las llamas llegaron hasta el pueblo y devoraron los setos de varias viviendas, pero el trabajo de los equipos de extinción y de los vecinos que acudieron a refrescar toda la zona mientras llegaba la ayuda, salvó el pueblo.

El fuego se combatió por tierra y por aire con la ayuda de hidroaviones. Tanto Molinaseca como el pueblo cercano de Lombillo tuvo que ser desalojado por completo porque se temía por la vida de sus vecinos.

Ya entonces, el alcalde de Molinaseca hacía publicas sus sospechas de que el incendio había sido provocado por la mano del hombre, posiblemente por una negligencia.

A punto de extinguirlo

Los brigadistas con el refuerzo de decenas de efectivos de la UME consiguieron estabilizar el incendio al final de la noche y se dedicaron a tareas de refresco con un bulldozer. Por la noche, se han realizado “labores de refresco, un bulldozer.

A lo largo de este lunes los especialistas se han enfocado en apagar rescoldos y evitar que se reaviven las llamas. En total se teme que se hayan quemado más de 50 hectáreas de monte.