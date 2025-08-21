Un conductor kamikaze de 81 años provocó escenas de caos circulatorio en Madrid el día de la Operación Salida, cuando decidió conducir en dirección contraria, en cuatro ocasiones distintas y en tres carreteras diferentes.

El kamikaze, vecino de Madrid, provocó con su conducción dos accidentes en vías diferentes que se saldaron con dos heridos leves y daños materiales. Finalmente fue detenido días después por la Guardia Civil

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 14 de agosto, el día de inicio del dispositivo especial de tráfico de la Operación Salida para el puente de la Asunción.

Provocó varios accidentes

Ese día de la Operación Salida, al mediodía, el anciano decidió no pagar el peaje de la carretera M-12, y al llegar a las cabinas de cobro dio la vuelta con su vehículo y se incorporó a la M-11 por la que circuló 3,5 kilómetros en sentido contrario provocando un accidente contra otro vehículo.

Ese mismo día, a las 18:25 horas volvió a circular en sentido contrario, esta vez por la autovía de Extremadura (A-5), donde provocó la salida de la vía de otro vehículo que circulaba correctamente. El siniestro se saldó con dos heridos leves y daños materiales en el vehículo de las víctimas.

Una hora más tarde, en anciano kamikaze se desplazó con su por la autovía A-6 por los carriles sentido a A Coruña pero en dirección Madrid, esta vez sin provocar ningún accidente de tráfico.

Propuesto para quitarle el carné

En consecuencia, la Guardia Civil de Tráfico inició una investigación que dio resultado el pasado martes 19 de agosto, con la detención del anciano kamikaze.

Los agentes le acusan de ser el autor de cuatro delitos de conducción temeraria y ha sido propuesto para la pérdida de aptitudes psicofísicas para la conducción, según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.