Ni botellas de plástico ni geles: el mejor truco para regar las plantas en vacaciones y que funciona todo el año

Durante las vacaciones, las plantas quedan desatendidas. Las altas temperaturas del verano en muchas zonas de España hacen que el riego frecuente sea clave. Ante esto, hay quienes recurren a alternativas que muchas veces se limitan, como los geles de agua. Por suerte, existe un dispositivo que permite regar las plantas en vacaciones de forma automática.

Lo mejor de este artefacto que develaremos a continuación, es que no plantea una necesidad de depender de la intervención humana o del uso de productos que puedan alterar el entorno visual de la vivienda.

¿Cuál es el truco para regar las plantas en vacaciones y que funciona todo el año?

Una opción más funcional que colocar una botella o usar geles de agua consiste en utilizar bombillas de riego, también conocidas como globos de riego. Estas se fabrican en vidrio o plástico y se caracterizan por su forma de globo con una punta alargada.

Su función es suministrar agua de forma gradual según lo requiera el sustrato. No se necesita electricidad ni ningún tipo de mecanismo adicional.

A continuación, se explica detalladamente su funcionamiento básico:

Se llenan de agua casi por completo (aproximadamente un 95% de su capacidad). Se colocan en la tierra de la maceta, introduciendo la punta cerca de las raíces. El agua se libera lentamente a medida que el sustrato se seca, manteniendo la humedad sin encharcar.

La liberación del agua depende de varios factores: tipo de planta, temperatura ambiente, tamaño de la maceta y composición del suelo.

Tipos de bombillas de riego

En este marco, existen dos variantes principales de bombillas de riego:

Bombillas de vidrio soplado: tienen una apariencia decorativa. Algunas presentan formas inspiradas en pájaros, flores o esferas de colores.

tienen una apariencia decorativa. Algunas presentan formas inspiradas en pájaros, flores o esferas de colores. Bombillas de PVC: son más comunes y económicas. Al estar hechas de plástico transparente, permiten controlar visualmente el nivel del agua.

Ambas opciones cumplen con la misma función, pero pueden elegirse en función de la estética deseada o el presupuesto disponible.

Ventajas del uso de bombillas de riego para regar las plantas en vacaciones

Regar las plantas en vacaciones se vuelve una tarea automatizada con estos dispositivos. Algunas de sus ventajas son:

Riego continuo sin intervención: la planta recibe agua de forma gradual sin necesidad de supervisión.

la planta recibe agua de forma gradual sin necesidad de supervisión. Sencillez de uso: basta con llenar el recipiente y colocarlo correctamente en la tierra.

basta con llenar el recipiente y colocarlo correctamente en la tierra. Versatilidad: funcionan para plantas de interior, exterior, jardines colgantes y huertos urbanos.

funcionan para plantas de interior, exterior, jardines colgantes y huertos urbanos. Elemento decorativo: las versiones de vidrio añaden un componente visual atractivo.

En función del tamaño del globo y de la planta, la duración del suministro de agua puede oscilar entre varios días y hasta dos semanas.

Posibles inconvenientes a tener en cuenta si usas bombillas de riego

No todos los sistemas son infalibles. Las bombillas de riego también presentan ciertos inconvenientes que conviene conocer:

Obstrucción de la punta: si se insertan directamente, pueden llenarse de tierra y dejar de liberar agua. Se recomienda hacer previamente un pequeño agujero con un lápiz o similar.

si se insertan directamente, pueden llenarse de tierra y dejar de liberar agua. Se recomienda hacer previamente un pequeño agujero con un lápiz o similar. Duración variable: algunas plantas absorben más agua y requieren rellenar el globo con mayor frecuencia. Por lo que si te vas por mucho tiempo, puede que no sea la mejor opción.

algunas plantas absorben más agua y requieren rellenar el globo con mayor frecuencia. Por lo que si te vas por mucho tiempo, puede que no sea la mejor opción. Estabilidad: si no se colocan bien, pueden inclinarse o incluso caer, sobre todo si se llenan en exceso.

si no se colocan bien, pueden inclinarse o incluso caer, sobre todo si se llenan en exceso. Limpieza: con el tiempo, pueden acumular moho o suciedad interna, dificultando su mantenimiento.

¿Cómo se usa correctamente las bombillas de riego y dónde se compran?

Para regar las plantas en vacaciones utilizando bombillas de riego, se aconseja seguir una serie de pautas para garantizar su buen funcionamiento:

Realizar un orificio en la tierra antes de colocar la bombilla, evitando taponamientos.

Escoger el tamaño del globo en función del volumen de agua que necesite la planta.

Observar regularmente el nivel de agua y rellenar cuando sea necesario.

Complementar con más de una bombilla si la planta requiere mayor cantidad de agua.

Limpiar el dispositivo entre usos para evitar obstrucciones y acumulaciones de residuos.

Estos globos de riego pueden adquirirse fácilmente por Internet, en tiendas especializadas en jardinería o incluso en algunas ferreterías. Sus precios varían según el material y el diseño, pero en general son accesibles.

También se pueden fabricar de manera casera con botellas de vidrio, siempre que se adapte el cuello para liberar agua lentamente. Esta opción puede resultar útil si se busca una solución de bajo coste y con materiales reutilizados.