Lewandowski ya puede firmar por quien quiera: no hay oferta de renovación del Barça

1 de enero y ni rastro de la oferta de renovación del Barça para Robert Lewandowski. El delantero polaco es, desde el primer segundo de este 2026, libre de negociar con cualquier otro club de cara a la próxima temporada, la 26/27, momento en el que cumplirá 38 años. El rendimiento del ariete se ha visto mermado en esta temporada, especialmente debido a las lesiones, cada vez más continuadas, motivo porque el Barcelona está más dubitativo que nunca ante un ampliación de contrato.

18 partidos esta temporada, ocho goles y dos asistencias marcan los registros de Lewandowski en lo que va de curso con el Barça, aunque el club blaugrana ni se ha planteado su renovación. Cuatro partidos fuera por lesión y tres por decisión de Hansi Flick, uno de ellos ni convocado, el de Copa. De esos 18 encuentros, poco más de la mitad como titulares, 10. Son números que reflejan su bajón, quizá normal dado los 37 años que porta ya el polaco, los mismos que hacen dudar al club.

Este está siendo el año en el que Ferran está presentando más batalla en el duelo de minutos en la delantera. También Rashford, que ha caído de pie y ha entrado de lleno en la rotación, también con minutos como delantero. La presencia de estos, sumado al bajón de rendimiento de Lewandowski, hace pensar en la viabilidad de seguir apostando por este cuando ya sume sus 38 primaveras.

El Barça lleva tiempo pensando en cómo sustituir a Lewandowski, en quién puede ser su relevo y cómo afrontará ese cambio de paradigma. El rendimiento aportado desde su aterrizaje en el club está fuera de cualquier duda, con un impacto goleador brutal, esperado también por sus múltiples años a ese gran nivel.

Deco sigue peinando el mercado y valorando posibilidades, perfiles similares que ofrezcan garantías similares a las del polaco pero que responda a otro nombre y, sobre todo, otra edad. El Barça quiere renovar su plantilla y ese es el principal motivo por el que aún no ha ofrecido nada serio y en firme al polaco, jugando con él y esperando para ver cómo avanza la temporada y el mercado para tomar decisiones.

De lo que debe ser muy consciente el Barça es que Lewandowski ya es libre de firmar con cualquier otro club sin reparo alguno. Su contrato vence este verano y desde enero ya puede negociar sin compromiso para salir con el inicio de la nueva temporada. Propuestas no le faltarán al delantero, con equipos interesados tanto en Europa como Arabia Saudí o Estados Unidos.

En el Barça tienen ya varios nombres encima de la mesa para sustituir a Lewandowski, aunque son operaciones que deben esperar para formalizarlas, de ahí a que pospongan por el momento cualquier propuesta de renovación para el delantero. El tiempo corre desde ya y el polaco, de recibir una propuesta convincente en lo deportivo y económico, podría ir preparando las maletas de cara al próximo curso. El reloj funciona ya en contra del Barça, que se debate entre la espera y la renovación a la baja con Lewandowski.