El 11 de los jugadores que quedan libres en 2026

El 2026 ya está aquí y, con él, multitud de jugadores que terminan contrato. Como todos los años, con la entrada en el mes de enero, son muchos los futbolistas que ya pueden negociar con el equipo que quieran su nuevo contrato, puesto que dentro de seis meses serán agentes libres. Hacemos un repaso al mejor once posible de jugadores cuyos contratos expiran al término de la temporada. Una alineación que este año está plagada de estrellas.

Empezamos por la portería. En ella, encontramos a un guardameta que en los últimos años ha crecido a un nivel exponencial. Se trata de Mike Maignan, el portero francés del Milan. Tras cinco temporadas en las filas rossoneri, su contrato termina el próximo 30 de junio. Tendrá en Estados Unidos, México y Canadá una oportunidad además para revalorizarse, como meta titular de una Francia que aspira a ganar el Mundial.

Entre los defensas que quedan libres en este año que comienza, da para hacer más de una línea de zagueros de nivel top mundial. Dani Carvajal finaliza su contrato con el Real Madrid y es una incógnita saber a estas alturas qué sucederá. Parece complicado que el capitán madridista no renueve, pero en función de cómo se encuentre físicamente y de su rendimiento ampliará o no su contrato.

Como centrales, dos son los principales nombres que aparecen. Uno de ellos también pertenece al Real Madrid, puesto que Antonio Rüdiger finaliza su vinculación con el club blanco. El otro de ellos es Ibrahima Konaté, que acaba con el Liverpool en junio y, por el momento, no hay noticias sobre su renovación.

En el otro lateral, en el izquierdo, el Liverpool pierde a otro de sus jugadores clave en los últimos años. Si Trent Alexander-Arnold se marchó el pasado verano como agente libre, en este 2026 puede ser el final a la etapa de Andrew Robertson como jugador red, a sus 31 años y tras una carrera de lo más exitosa en Anfield.

Además, aparecen otros nombres de lujo para la defensa, más allá de estos cuatro jugadorazos. Es el caso de Upamecano, Marc Guehí, John Stones, Andreas Christensen o Harry Maguire.

Un equipazo de jugadores libres en 2026

Entre los centrocampistas, hay un buen tridente de futbolistas que terminan contrato en junio de 2026. Se trata de tres de las gangas del mercado de verano y que, a partir de enero, serán libres para negociar con quien quieran para cerrar su futuro de cara al próximo curso. El Manchester City perderá a una de sus insignias, salvo que haya renovación, como es Bernardo Silva. Por otro lado, una de las estrellas del Borussia Dortmund, como es Julian Brandt, termina su vinculación con el club, mientras que en el otro grande del país, el Bayern de Múnich, Leon Goretzka, también finaliza contrato.

Por último, en ataque, quedarán también grandes jugadores como agentes libres. Dusan Vlahovic termina contrato con la Juventus, mientras que el Barcelona podría desprenderse de un Robert Lewandowski que les ha llevado a lo más alto en estos últimos años con sus goles. El Bayern de Múnich, obligado a renovar a muchos jugadores o a iniciar una remodelación profunda de su plantilla, también tendrá que decidir el futuro de Serge Gnabry.