Los jugadores que siguen libres con el mercado de fichajes cerrado

El mercado de fichajes de verano echó el cierre en el día de ayer en las grandes ligas europeas. Muchos equipos tuvieron que esperar a las últimas horas del lunes para cerrar llegadas, salidas e inscripciones de sus futbolistas. En la web oficial de la Liga, hasta un total de 39 jugadores figuran inscritos con fecha del lunes 1 de septiembre. Unos nombres entre los que destacan Antony (Real Betis), Nico González (Atlético de Madrid) o Mikautadze (Villarreal).

La ventana disponible para fichar jugadores con contrato se cerró a las 23:59 horas del lunes en España. Las direcciones deportivas abiertas a seguir reforzando sus plantillas tendrán que sondear el mercado de jugadores libres. Los movimientos de última hora, así como los problemas físicos de muchos de ellos, han dejado una lista de agentes libres con nombres de peso en el mundo del fútbol.

De acuerdo con la web Transfermarkt, el jugador sin contrato con un valor de mercado más alto es el japonés Takehiro Tomiyasu. El Arsenal rescindió el contrato del lateral derecho de 26 años por sus continuos problemas físicos. Tras una operación de rodilla, se espera que Tomiyasu puede volver a los terrenos de juego a finales de este año. El japonés, pese a disputar únicamente un partido con el Arsenal la pasada campaña, cuenta con un valor de mercado de 18 millones de euros.

Entre los jugadores con pasado en el fútbol español que no han encontrado acomodo estos meses encontramos nombres como los de Sergio Reguilón, Miralem Pjanic, Oscar Rodríguez o Paco Alcacer. El caso más llamativo es el de un Reguilón que, tras despuntar en el Real Madrid de Solari y pasar por grandes clubes como Atlético de Madrid, Tottenham y Manchester United, agotó su contrato con los de Londres en julio. Ekambi, Ben Yedder, Rafinha y Oriol Romeu completan una lista de agentes libres que brillaron en el fútbol español en pasadas campañas y el mercado de fichajes se ha ‘olvidado’ de ellos.

El mercado de agentes libres en la Premier

Con pasado o presente en la Premier League se encuentran grandes futbolistas venidos a menos que esperan relanzar una carrera que apuntaba a mucho más en sus inicios. El británico Dele Alli ha sido el último en quedarse sin equipo tras rescindir su contrato con el Como de Cesc Fàbregas. También podemos encuadrar en este grupo al central Kurt Zouma (10 millones de valor de mercado), al delantero Patrick Bamford, la ex promesa del Arsenal Oxlade-Chamberlain o a un Hakim Ziyech que estuvo muy cerca del Real Oviedo en los últimos días del mercado.

La vorágine del mercado británico, que ha arrasado a la Liga española y al resto de campeonatos del mundo un verano más, provoca que futbolistas de renombre se queden sin equipo tras el cierre. Es el caso del inglés Josh Brownhill. El mediocampista terminó su contrato con el Burnley, uno de los descendidos. Pese a sus buenos números en Premier, Brownhill no ha encontrado equipo en verano. Mismo caso que un Christian Eriksen ya recuperado de sus problemas de corazón, pero sin contrato en estos momentos después de militar en el Manchester United.