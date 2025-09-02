El fichaje de Aymeric Laporte por el Athletic ha entrado a tiempo y el de Alexis Sánchez por el Sevilla ha sido el último fichaje en registrarse en al cierre de mercado en la Liga. Son los dos bombazos de última hora. El internacional español vuelve a Bilbao, aunque su fichaje, al ser una transferencia internacional, está pendiente de un trámite federativo, pero la documentación ha llegado a la patronal antes de las 23:59 horas. Apuró también el conjunto hispalense con el chileno, que regresa a sus 37 años a España. Todos los nuevos jugadores que se han anunciado, han entrado a tiempo y se confirmarán en las próximas horas.

La gran duda era la de Laporte. Podría demorarse días. Toda la documentación está pendiente de tramitarse y a la espera de un trámite de la Federación, al llegar procedente del Al Nassr de Arabia Saudí. Rescindió su contrato y fichó por el conjunto vasco, aunque al ser agente libre podía hacerlo en los días posteriores, fuera ya del mercado. Su confirmación podría tardar días

Quien ha revolucionado también la última hora del mercado ha sido el Girona, toda vez que el Betis ha confirmado la llegada de Antony, poniendo fin al culebrón, y el Getafe ha podido inscribir a sus fichajes tras la salida de Christantus Uche al Crystal Palace.

Las últimas horas han sido de lo más movidas en la sede de la Liga. El Límite 24 horas marcado por la patronal ha llevado a los clubes a apurar hasta el último momento sus movimientos. El Getafe marcaba la pauta en las últimas horas, a la espera de que se cerrara la venta de Christantus Uche y pudieran inscribir a seis futbolistas. Lo hicieron sobre la bocina, pero lo consiguieron.

El Betis cerraba la llegada de Antony, que firmaba hasta 2030. El jugador llegaba procedente del Manchester United, pero no era el único futbolista que firmaba en el último día por los verdiblancos. Sofyan Amrabat llegaba desde el Fenerbahce para reforzar a los de Manuel Pellegrini cuando faltaba media hora para el cierre del mercado.

Por su parte, el Sevilla ha sido otro de los que más ha apurado. Conseguían vender a Lukebakio al Benfica y en los últimos minutos inscribían a tres jugadores: Alexis Sánchez, Fabio Cardoso y Batista Mendy. El que más se hizo de rogar fue el Niño Maravilla, que entró de forma provisional cuando ya había pasado la hora límite. Se produjo sobre la bocina.

El Girona se refuerza para salir del pozo

El colista de Primera, el Girona, se ha reforzado con las llegadas de Bryan Gil, que vuelve a Montilivi, de Vladyslav Vanat y del portero croata Dominik Livakovic. Aunque faltaba el broche al mercado de los gerundenses, con Umar Sadiq. El delantero, procedente de la Real Sociedad, tras no cerrar su fichaje por el Valencia, se cayó también a última hora. Se queda Míchel sin un delantero para intentar remontar la situación.

El Getafe apura con Uche y las inscripciones

El Getafe ha conseguido vender a Uche al Crystal Palace. Bueno, se marcha en calidad de cedido, pero con compra obligatoria al término del curso. Operación fundamental para los azulones, para poder tramitar las inscripciones de sus futbolistas. No fue hasta la última hora cuando comenzaron a llegar noticias desde el Coliseum. Primero, las salidas de Sola y Peter Federico y, después, la esperada del nigeriano. De esta forma, los madrileños tenían vía libre para dar de alta a seis futbolistas: Kiko Femenía, Javi Muñoz, Álex Sancris, Neyou, Juanmi y Abdel Abqar.

Villarreal y Levante agitan el mercado

Otro de los que tenía trabajo por hacer era el Levante. Koyalipou, Arriaga y Matturro llegaban al conjunto granota, antes de que se oficializara la llegada de su gran incorporación: Etta Eyong. El camerunés dejaba el Villarreal por tres millones de euros para llegar al Ciutat de Valencia. Se guardaba el submarino un derecho de tanteo y el 50% de sus derechos.

Precisamente, esa operación se daba mientras que en La Cerámica cerraban el fichaje más caro de su historia. Tras la venta de Yeremy Pino al Crystal Palace, llegaba a Villarreal Georges Mikautadze, procedente del Olympique de Lyon. Pagaba el club castellonense una suma de 30 millones de euros.