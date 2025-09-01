Mercado de fichajes 2025, en directo | Altas, bajas, inscripciones y a qué hora cierra hoy
Sigue en directo el último día de la ventana de traspasos con nosotros
¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes de verano 2025?
Después de un verano lleno de movimientos, llegamos al último día de la ventana de traspasos en el que se están cocinando salidas y llegadas importantes en el fútbol europeo y por supuesto en la Liga española. El regreso de Antony al Betis, la renovación exprés del Sevilla, la salida de Uche del Getafe, el lío con las inscripciones… Todo lo que ocurra te lo contamos en directo en OKDIARIO desde la mañana de este lunes hasta el cierre de mercado de fichajes a las 00:00 horas del martes.
¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes de verano 2025?
El mercado de fichajes de verano 2025-26 se cierra este 31 de agosto a las 23:59, que será el último minuto para poder inscribir al jugador o jugadores que, por el momento, estén pendientes de oficializar.
Última hora de la vuelta de Antony al Betis
El acuerdo entre el Betis y el jugador del Manchester United es total. Antony regresará al conjunto bético después de deslumbrar en el segundo tramo de la temporada pasada y llevarle hasta su primera final europea contra el Chelsea en Conference y lograr la clasificación a Europa League. En tiempo récord, el brasileño se convirtió en el ídolo del Villamarín.
Verano finalizado en el Real Madrid
El pasado viernes, Xabi Alonso aclaró en la rueda de prensa anterior al Real Madrid-Mallorca que en el equipo blanco no habrá ni salidas ni entradas en el último día de mercado. El técnico español también confirmó que Dani Ceballos se queda tras romperse las negociaciones con el Marsella francés.
Quién queda por inscribir en el Barcelona
Después de un verano tectónico en las oficinas del Camp Nou, el Barcelona ya ha inscrito a dos de sus tres fichajes y ya sólo le queda aligerar la inscripción de Roony Bardghji en este último día de mercado. La promesa de 19 años destacó en la pretemporada, pero aún se encuentra sin ficha del primer equipo.
Las cifras del fichaje de Antony
Fabrizio Romano, especialista en mercado, aclara que el Betis ficha a Antony por 22 millones más 3 de prima de traspaso al United. Negocio redondo de la directiva verdiblanca.
Se va Lukébakio del Sevilla y llega… ¡Alexis Sánchez!
Sí, en pleno verano de 2025 y con 36 años a sus espaldas el ex delantero del Barça vivirá una nueva aventura en la Liga. Lo hará en el Sevilla, del que también se va su estrella: Dodi Lukébakio, rumbo al Benfica.
Antony de vuelta al Betis
El acuerdo entre el club sevillano y el United es total para el regreso del brasileño. Grandísima noticia para el Betis.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Bienvenidos a más de 12 horas de directo en las que les iremos contando todos los fichajes que se produzcan en el último día de mercado. Con especial atención a las salidas e incorporaciones que tengan lugar en la Liga.
Temas:
- La Liga
- Mercado de fichajes
Nico González llega a Madrid para firmar por el Atlético
El centrocampista de la Juventus será, en principio, el último refuerzo rojiblanco en un verano ajetreado en el Metropolitano con 10 incorporaciones. Nico González, más madera para la medular atlética. Este traspaso en concreto se le puede ir hasta los 33 millones de euros de inversión al club madrileño.