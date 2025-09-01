Mercado de fichajes 2025, en directo | Altas, bajas, inscripciones y a qué hora cierra hoy

Después de un verano lleno de movimientos, llegamos al último día de la ventana de traspasos en el que se están cocinando salidas y llegadas importantes en el fútbol europeo y por supuesto en la Liga española. El regreso de Antony al Betis, la renovación exprés del Sevilla, la salida de Uche del Getafe, el lío con las inscripciones… Todo lo que ocurra te lo contamos en directo en OKDIARIO desde la mañana de este lunes hasta el cierre de mercado de fichajes a las 00:00 horas del martes.

¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes de verano 2025?

El mercado de fichajes de verano 2025-26 se cierra este 31 de agosto a las 23:59, que será el último minuto para poder inscribir al jugador o jugadores que, por el momento, estén pendientes de oficializar.

Última hora de la vuelta de Antony al Betis

El acuerdo entre el Betis y el jugador del Manchester United es total. Antony regresará al conjunto bético después de deslumbrar en el segundo tramo de la temporada pasada y llevarle hasta su primera final europea contra el Chelsea en Conference y lograr la clasificación a Europa League. En tiempo récord, el brasileño se convirtió en el ídolo del Villamarín.

Verano finalizado en el Real Madrid

El pasado viernes, Xabi Alonso aclaró en la rueda de prensa anterior al Real Madrid-Mallorca que en el equipo blanco no habrá ni salidas ni entradas en el último día de mercado. El técnico español también confirmó que Dani Ceballos se queda tras romperse las negociaciones con el Marsella francés.

Quién queda por inscribir en el Barcelona

Después de un verano tectónico en las oficinas del Camp Nou, el Barcelona ya ha inscrito a dos de sus tres fichajes y ya sólo le queda aligerar la inscripción de Roony Bardghji en este último día de mercado. La promesa de 19 años destacó en la pretemporada, pero aún se encuentra sin ficha del primer equipo.