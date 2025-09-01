Nico González puede llegar a costarle 33 millones al Atlético

33 millones de euros puede llegar a costarle Nico González al Atlético de Madrid. La Juventus, que ha percibido la extrema necesidad del equipo rojiblanco, le impone unas durísimas condiciones de compra obligatoria. Cada partido que juegue el internacional argentino costará una importante cantidad de dinero, pero Simeone lo había pedido sí o sí y se espera que el club haga hoy oficial su llegada, lo que va a dejar de nuevo en mal lugar al presidente Enrique Cerezo, que aseguró que no habría más fichajes. No sólo eso. No se descartan más sorpresas en la última jornada de mercado.

El Atlético llega al deadline con el agua al cuello tras sumar apenas dos puntos en las tres primeras jornadas, en las que no ha podido superar a Espanyol, Elche y Alavés, tres equipos llamados a ocupar la zona baja de la clasificación. Hay muchos jugadores señalados, pero el primero de todos es el entrenador, Diego Pablo Simeone, máximo responsable del peor arranque no sólo de su etapa en el banquillo rojiblanco, sino en general desde la temporada 2009-10, con Abel Resino en el banquillo.

Nico González viene para cubrir diferentes demarcaciones en el campo ya que es un jugador muy polivalente que se adapta a varios puestos en el ataque, y eso fue lo que llevó a Simeone a insistir en su fichaje. El argentino, que no jugó el pasado Mundial por estar lesionado, viene de una muy mala temporada en la Juventus, pero antes había deslumbrado en la Fiorentina y esa es la versión que el Cholo espera poder recuperar.

Pero la última jornada de mercado puede que no se reduzca sólo a Nico González. Se espera por lo menos una salida en el Atlético. El nominado es Javi Galán, pero no hay que descartar que llegue una gran oferta de Inglaterra por Gallagher, aunque en ese caso sería necesario traer a cambio a un centrocampista de su nivel, y por supuesto está sobre la mesa la posibilidad de deshacerse de Sorloth y forzar con la Juventus una cesión de Vlahovic, aunque dado lo avanzado de la ventana de fichajes parece una quimera que algo así vaya a suceder.