El Atlético, ante su peor arranque de las últimas 16 temporadas

El Atlético está ante su peor arranque de las 16 últimas temporadas. Por supuesto es el peor saldo en la era del Cholo, pero para llegar al final de la tercera jornada con el bagaje actual del equipo hay que retroceder hasta el curso 2009-10, con Abel Resino en el banquillo, cuando en las tres primeras jornadas sólo se sumó un punto. Eso sí, con la peculiaridad de que en aquella ocasión el tercer encuentro fue en el Camp Nou ante el Barcelona, mientras que ahora se ha enfrentado a tres rivales llamados a pelear por evitar el descenso.

La sensación de depresión que envuelve al Atlético ahora mismo se palpa muy a las claras en las redes sociales, que señalan claramente a Gil Marín, por no dotar de recursos económicos suficientes a Carlos Bucero, al propio director de fútbol, por equivocarse claramente en los fichajes, al entrenador Diego Pablo Simeone, que con lo que tenía a su alcance debería haber podido sacar mejores resultados ante Espanyol, Elche y Alavés y, por último, al noruego Sorloth, cuyo partido ayer en Mendizorroza fue un verdadero despropósito, tanto en defensa como en ataque. El entrenador se ha cansado de pedir un delantero centro, pero por ahora -quedan 48 horas- no le han hecho caso, seguramente porque no han encontrado salida para Sorloth, por el que se pagaron casi 40 millones el pasado verano.

🇳🇴 𝐒𝐎𝐑𝐋𝐎𝐓𝐇 No sabemos qué decir del partido de Sorloth. 📉 Hoy sí jugó los 90’ minutos… pero fue el jugador con menos acciones con balón que completase el partido. ❌ Errático y desconectado. pic.twitter.com/cvwikbyHdC — Atlético Stats (@atletico_stats_) August 30, 2025

Van a ser quince días muy duros porque el parón de selecciones se va a hacer muy largo. De entrada Simeone se va a quedar durante más de una semana sin sus jugadores internacionales, por lo que va a tener que preparar el próximo partido de Liga ante el Villarreal con muy pocos recursos. Todo eso, a 48 horas de la última oportunidad que le queda al club para reforzar una plantilla que hace aguas por todos los lados. Se espera que llegue el argentino Nico González, pero a día de hoy nada está claro. O bien puede haber un fichaje, o bien puede haber tres…o bien puede no haber ninguno. Y es que en el Atlético, casi siempre, lo inesperado se convierte en lo habitual.