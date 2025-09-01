Fin a uno de los culebrones de la Liga: el Betis ficha a Antony hasta 2030

Septiembre empieza con emociones fuertes para los aficionados del Betis. Ilusión porque Antony está de vuelta por Heilópolis. El conjunto verdiblanco ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para el traspaso del brasileño. Las negociaciones, extendidas durante todo el verano, se han cerrado cerca de los 25 millones de euros fijos y con grandes esfuerzos por parte del jugador y de la entidad sevillana.

El Betis adquiere el 50% de los derechos del extremo, mientras que la otra mitad se la reparten el Manchester United, que además guarda una plusvalía por posible vuelta, y el propio futbolista. Fin a una negociación a tres bandas que se ha desarrollado bajo una ardua ingeniería financiera. Betis y Manchester United estaban condenados a entenderse.

La voluntad de Antony era jugar en el club sevillano y la intención ha imperado. El brasileño, después de su primera etapa exitosa en Heliópolis, rechazó cualquier oferta para poder vestir de nuevo la verdiblanca. Claro que faltaba el acuerdo entre clubes. La operación no ha sido sencilla. El conjunto inglés quería un traspaso y no otra cesión. Y el Betis se puso a hacer números. Al final encajaron y Pellegrini , que insistió en su regreso, acaba con sonrisa.

Comunicado del Betis tras el fichaje de Antony

Antony Matheus dos Santos (Sao Paulo, Brasil, 24/02/2000) regresa de esta forma definitivamente al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030. El atacante brasileño comenzó su carrera profesional como futbolista en el Sao Paulo, de donde daría el salto a Europa en 2020.

Tras su paso por el Ajax y el Manchester United, fue la temporada pasada en la que aterrizaría por primera vez en el Real Betis durante el mercado de invierno. Su excelente paso por Heliópolis se saldó con 9 goles y 6 asistencias en sus 26 partidos, ayudando así a la clasificación europea y a la disputa de la histórica final de la UEFA Conference League.

El nuevo fichaje verdiblanco ha sido internacional con la selección absoluta de Brasil, participando en la Copa del Mundo de 2022 y conquistando el oro olímpico de 2021.