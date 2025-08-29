Estos son los rivales de Betis y Celta en la Europa League

Real Betis y Celta de Vigo son los dos representantes españoles en la UEFA Europa League 2025/26. El rendimiento de béticos y celestes en esta competición será importante de cara a lograr que el quinto clasificado de la Liga obtenga plaza para la Champions League la próxima temporada, tal y como sucedió en la 2024/25 con el Villarreal. Por primera vez, el sorteo de la fase de liga de la Europa League y la Conference se ha realizado de manera conjunta. El Grimaldi Forum de Mónaco, sede del sorteo de la Champions en el día de ayer, ha sido el escenario elegido por la UEFA.

El primero en aparecer ha sido un Real Betis que jugará por quinta temporada consecutiva en competición europea. Los de Manuel Pellegrini, que vienen de ser finalistas de la Conference la pasada campaña, parten como uno de los nombres a tener en cuenta para llegar a las rondas finales de la Europa League. Los béticos no enfrentarán a ninguno de los cocos del bombo 1. El Feyenoord visitará Sevilla, mientras que el equipo verdiblanco viajará a Croacia para medirse al Dinamo de Zagreb.

La mala fortuna ha llegado en el rival del bombo 3, un Nottingham Forest que era uno de los equipos a evitar. El cuadro inglés jugará en La Cartuja ante el Betis, al igual que Feyenoord (bombo 1), Olympique de Lyon (bombo 2) y Utrecht (bombo 4). Por otra parte, los hispalenses visitarán Croacia, Grecia, Bulgaria y Bélgica, respectivamente, en sus duelos ante Dinamo de Zagreb, PAOK de Salónica, Ludogorets y Genk.

El Celta, por su parte, tendrá rivales potentes en su regreso a una Europa League en la que alcanzó las semifinales en la campaña 2016/17. El equipo vigués comparte hasta tres enfrentamientos con el Betis: Dinamo de Zagreb, Ludogorets y PAOK de Salónica. La buena suerte no le ha acompañado en un bombo cuatro en el que les han caído dos cocos como Stuttgart y Bolonia.

El calendario completo del Celta consta de cuatro visitas a los estadios de Dinamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart. Los de Claudio Giráldez actuarán como anfitriones ante Lille, PAOK, Niza y Bolonia. En cuanto a las salidas, se antoja complicada la visita al Pequeño Maracaná de Belgrado, famoso por su infernal ambiente.

Tanto Celta como Betis tendrán como aspiración estar entre los ocho mejores clasificados en la tabla, una posición que te permite entrar en el cuadro directamente en los octavos de final. La Europa League arranca su fase de liga el 24 de septiembre y cerrará la competición con la disputa de la final el 20 de mayo en Estambul.